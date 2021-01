Veidekke bygger nytt bostadskvarter åt Nordr. Bild: Veidekke

Bostäder Veidekke har fått i uppdrag av Nordr att bygga ett helt nytt bostadskvarter i Äppelviken i Bromma. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en kontraktssumma på cirka 120 miljoner kronor. Inflyttningen är planerad till sommaren 2022.

– Vi är glada över att Nordr har gett oss det här förtroendet att bygga ett nytt stadsnära boende i en miljö som är full av charm och gammal karaktär. Miljövänliga och småskaliga trähus i varierande storlekar är precis vad människor efterfrågar just nu, säger Jonas Petersson, biträdande regionchef, Veidekke Bygg Stockholm.



Projektet är en totalentreprenad i samverkan och omfattar 42 bostadsrätter med villakänsla i olika storlekar från två till fem rum med förråd och parkering under mark. Såväl stomme som fasad byggs i massivträ. Byggstart sker efter årsskiftet och inflyttning beräknas till sommaren 2022.

– Även om vi inte huserar tillsammans i Veidekke-huset längre, så känns det väldigt familjärt att få samarbeta med Nordr (före detta Veidekke Eiendom) som ju både har en organisation och människor som vi känner väl och trivs att jobba med. Arbetssättet med fokus på involvering och högt miljötänk som lever vidare i våra respektive organisationer, borgar för att samarbetet kommer att fungera väldigt bra, säger Jonas Petersson, biträdande regionchef, Veidekke Bygg Stockholm.



Bromma Trädgårdsstad ligger längs Koltrastvägen/Västerled i Äppelviken. Husen har anpassats till den omgärdande naturen och Äppelvikens tydliga villakaraktär. Alla bostäder får balkonger eller egna uteplatser som gränsar till den gemensamma gården. Under husen byggs även förråd och ett gemensamt garage för alla boende.

– Vi ser givetvis fram emot att bygget av våra nya bostäder i Äppelviken kommer igång efter årsskiftet. Det är ett väldigt populärt område strax utanför Stockholm där det inte har byggts nytt på många år. Många letar efter den nybyggda bostäder i det här läget och det har visat sig tydligt i det stora intresset för projektet som vi har sett sedan start, säger Sofie Blom, projektledare på Nordr.

