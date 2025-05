Kristian Isberg tar över efter Lars Göran Andersson som vd för HSB Göteborg. Bild: HSB Göteborg

Vd:n lämnar efter 18 år – efterträdaren är klar

Karriär Efter drygt 18 år på HSB Göteborg går Lars Göran Andersson i pension. Den 1 juni tar Kristian Isberg över som vd för landets näst största HSB-förening. – Jag är tacksam för förtroendet att bygga vidare på den stabila grund som Lars Göran lagt och tar mig med stolthet an uppdraget att leda HSB Göteborg vidare, säger Kristian Isberg.

Successionen är väl förberedd i HSB Göteborgs styrelse, där Lena Carlberg är ordförande sedan 2007.

– Styrelsen har under en längre tid planerat för hur vi bäst kan ersätta Lars Göran och kommit fram till att Kristian är rätt person för att leda och utveckla företaget in i framtiden. Han är kvalificerad, erfaren och väl förankrad efter många år i ledande positioner, senaste året som vice vd.



Kristian Isberg är 39 år gammal, uppvuxen i Borås och bosatt i Göteborg sedan 2009. Han har en gedigen utbildningsbakgrund både som civilingenjör inom lantmäteri på Lunds Tekniska Högskola och en MBA på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, samt studier i fastighetsekonomi vid University of Auckland på Nya Zeeland.



De senaste 10 åren har Kristian arbetat inom HSB Göteborg, både som affärsområdeschef för nyproduktion och motsvarande inom fastighet och förvaltning. Sedan juni 2024 har han även varit vice vd.

– Nu ser jag fram emot att tillsammans med alla medarbetare fortsätta stärka vår roll som ledande bostadsaktör med innovation, hållbarhet och medlemsnytta i centrum. Men det är tuffa tider i hela branschen, och vi måste klara att bli mer affärsmässiga och samtidigt behålla våra värderingar och arv: samhällsnytta, medlemsnytta och långsiktig hållbarhet.



För Lars Göran Andersson innebär pensionen en ny tillvaro efter nära två decennier inom HSB Göteborg, där han förutom rollen som vd sedan 2007 även haft flera uppdrag inom HSB-sfären, bland annat i förbundsstyrelsen.

– Det har varit fantastiska år och en ära att tillsammans med styrelsen och alla medarbetare ha fått utveckla HSB Göteborgs erbjudande till medlemmarna. Nu känns det rätt att lämna över till yngre krafter och jag önskar Kristian all framgång i sin nya roll.

