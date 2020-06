Joakim Palestro. Bild: Sportfastigheter

Vd-skifte på Sportfastigheter i Uppsala

Karriär Joakim Palestro tillträder som tf vd för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB från och med 1 oktober. Joakim ersätter Eva Sterte som varit vd sedan bolaget skapades 2013 och som nu övergår till vissa uppdrag inom kommunledningskontoret.

Joakim Palestro har arbetat inom statlig och kommunal förvaltning sedan 1998, närmast som fastighetschef för Studentstaden och Uppsalahem. Joakim Palestro har erfarenhet av ledarskap, en stabil förankring inom kommunorganisationen kombinerat med ett stort privat idrottsintresse.



– Jag är väldigt glad att ha fått det här förtroendet från styrelsen. Det känns ansvarsfullt och spännande att få leda bolaget in i nästa utvecklingsfas tillsammans med Sportfastigheters medarbetare, säger Joakim Palestro ny tf vd på Sportfastigheter.



Joakim har haft politiska uppdrag (S) i Uppsala kommun sedan 2007, bland annat i idrotts- och fritidsnämnden, Uppsalahems och Sportfastigheters styrelse, Kommunfullmäktige, samt som ordförande varit med i uppbyggnad av Uppsala bostadsförmedling. Joakim kommer att lämna alla sina pågående politiska uppdrag i Uppsala kommun i samband med tillträdandet som tf vd i Sportfastigheter.



– Vi känner stor tilltro till att Joakim Palestro, med sin kompetens och ledarerfarenhet, kommer att leda Sportfastigheter framgångsrikt. Uppsala växer och vår uppgift är att skapa förutsättningar så att Uppsalaborna enkelt kan utöva sport- och fritidsverksamhet. Det är en viktig uppgift för Sportfastigheter när det gäller en förbättrad folkhälsa i Uppsala, säger Mats Dafnäs, ordförande i Sportfastigheters styrelse.



Under Eva Stertes tid som vd har bolaget expanderat från ett fåtal medarbetare till idag 25 anställda. Bolaget har under den här tiden både förbättrat standarden i befintligt fastighetsbestånd, och skapat nya anläggningar såsom idrottshallar, konstgräsplaner, ny friidrottsarena och den nya fotbollsarenan med intilliggande kontorsfastighet på Studenternas.



– Jag välkomnar beskedet att Joakim kliver in som tf vd för bolaget, säger Eva Sterte. Joakim är redan väl insatt i såväl kommunen som i bolaget i och med sitt uppdrag som styrelseledamot, och har relevant erfarenhet från fastighetsbranschen. Det blir en spännande tid av både vidareutveckling och förnyelse för bolaget och medarbetarna.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen