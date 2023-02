Knut Pousette lämnar över vd-stolen i Fastator till Svante Bengtsson.

Vd-skifte på Fastator

Karriär Knut Pousette lämnar över vd-stolen i Fastator åt Svante Bengtsson.

Svante Bengtsson har varit del av ledningsgruppen på Fastator sedan 2016, först som CFO och sedan 2019 som vice VD. Svante Bengtsson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har utöver fastighetskompetens även en bakgrund från IT- och energiteknikbolag. Han har under sin tid på Fastator bland annat lett arbetet med noteringen och även försäljningen av Fastators första innehavsbolag Offentliga Hus.



– Fastator har på kort tid vuxit från ett entreprenörslett företag till ett etablerat investmentbolag. Samtidigt befinner vi oss sedan en tid tillbaka i en turbulent omvärld där varje investering kräver mer tid av ledning och styrelse för att tillvarata de möjligheter och utmaningar som uppstår. Styrelsen har arbetat med Svante under många år och hyser stort förtroende för att han är rätt person att leda bolaget framåt, säger Björn Rosengren, styrelseordförande för Fastator.



– Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och ledningen fortsätta växa Fastator för fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och för att på sikt ytterligare kunna diversifiera våra investeringar, säger Svante Bengtsson, nyutnämnd VD på Fastator.



Fastators nuvarande VD Knut Pousette lämnar rollen som VD för att bli vice ordförande i Företagsparken, aktiv ledamot i Point och ordförande i Vrenen, som alla står inför en ambitiös tillväxtresa. Företagsparken, som fokuserar på stadsnära industrifastigheter, har på två år vuxit från 800 miljoner kronor till 6,5 miljarder kronor i fastighetsvärde. Under Q4 genomfördes en nyemission om 900 miljoner kronor på aktuell värdering och Företagsparken är därigenom redo att fortsätta tillväxtresan.

Företagsparken är Fastators enskilt största innehav, motsvarande 48 procent av substansvärdet.



– Mitt hjärta brinner för fastigheter och jag har en tid känt en stark längtan efter att åter komma närmare själva verksamheten. Som VD på Fastator har jag bidragit till att kapitalisera både Företagsparken och Vrenen och nu vill jag vara med och investera det kapitalet på bästa sätt, säger Knut Pousette.



– Fastator har under Knuts ledning noterats på Nasdaqs huvudlista och genomfört flera lönsamma investeringar och kapitalresningar. Största innehavsbolaget Företagsparken har under samma tid vuxit från 800 miljoner kronor till 6,5 miljarder kronor och det är min övertygelse att Fastators aktieägare kommer att gynnas genom ytterligare engagemang från Knut. Jag är tacksam för Knuts insatser som VD för Fastator och ser fram emot att ta del av resultatet från hans arbete med Företagsparken, Point och Vrenen, säger Björn Rosengren, styrelseordförande för Fastator.

