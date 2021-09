Vasakronan utvecklar Sergelhusen i Stockholm. Bild: Sara Danielsson

Vasakronan tar ny flaggskeppsbutik till Sverige

Bolag Unisport är Europas ledande aktör inom fotbollsutrustning och har varit verksamma i Sverige sedan 2012 med e-handel på unisportstore.se. Nu satsar det digitalt drivna företaget på en fysisk butik om knappt 300 kvadratmeter med adress Sveavägen 2 i Stockholm.

Unisport är Europas ledande e-handelsplattform inom fotboll och erbjuder ett unikt premiumsortiment till spelare, supporters, målvakter, tränare och domare. Unisport är även partner till flera Nordiska fotbollförbund samt storklubbar som Liverpool och FC Köpenhamn. Flaggskeppsbutiken i Sergelhusen blir den första i Sverige och den tredje inom fysisk handel.



Vasakronan har under flera års tid arbetat intensivt för att utveckla Sergelhusen och det är en historisk förändring av stadsbilden som pågår. I takt med att kvarteret färdigställs börjar också aktörer både på kontorssidan och i gatuplan komma på plats. Bland andra har Jaqueline’s, Spesso, Tetto och CHiÔi öppnat på Malmskillnadsgatan och under hösten öppnar Proseccobaren och Scandwich. I Sergel-paviljongen bredvid Soltrappan öppnar inom kort Stureplansgruppen restaurang Röda Huset med entré från Sveavägen och Malmskillnadsgatan och längs Hamngatan hittar man Pressbyrån, Under Armour och Helly Hansen. Längs Sveavägen har Cykloteket en butik och nu får man sällskap av Unisport.



– Vår ambition med Sergelhusen har varit att skapa en attraktiv, trygg och levande stadsmiljö som attraherar en bred målgrupp i staden. Det är någonting vi nu levererar på. Med etableringen av Unisport så får även fotbollsälskare i staden tillgång till något helt unikt, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm.



Utöver flaggskeppsbutiker i Paris och Köpenhamn så har Unisport lokal närvaro online i åtta europeiska länder samt ytterligare en fysisk etablering på gång i Oslo.

