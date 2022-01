Vasarkonan har gjort klart med fyra nya hyresgäster till Sergelshusen. Bild: Sara Danielsson/Vasakronan

Vasakronan tar in fyra nya aktörer i gatuplan till Sergelhusen

Uthyrning Under våren och hösten 2022 etablerar sig Champion, Mango, Pava och Mellqvist samt Svenssons i Lammhult i Sergelhusen. Förhyrningarna summerar till drygt 2 900 kvadratmeter.

Sergelhusen vid Sergels torg i centrala Stockholm är ett av de största ombyggnadsprojekten i Stockholm city i modern tid. Tre huskroppar som vetter mot fyra olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan – har efter flera års om- och nybyggnation tagits i bruk under 2021 och intresset för fastigheten har varit och är stort.



Nu är det klart att ytterligare fyra aktörer väljer Sergelhusen som hemmahamn. På Malmskillnadsgatan, vägg i vägg med entrén till Vasakronans huvudkontor och coworking-erbjudande Arena, öppnar Mellqvist café, samt restaurang Pava med matsal och bar. Bakom restaurang Pava står Mellqvist och Winestyle.



På Hamngatan, med Under Armour och Helly Hansen som grannar, etablerar det amerikanska varumärket Champion en flaggskeppsbutik. Längs samma stråk, bortom Helly Hansen i Hamngatspalatset, etablerar den spanska modebutiken Mango en butik på 600 kvadratmeter.



Sist men inte minst hyr anrika Svenssons i Lammhult drygt 1 600 kvadratmeter i två plan med entré både från Sveavägen och Sergels Torg.

– Det är fantastiskt att se kvarteren runt Sergels Torg väckas till liv! Efter många års arbete och stora investeringar både från oss, andra fastighetsägare och staden är Sergelstan verkligen på väg att bli den mittpunkt den en gång var tänkt att vara. Det märks tydligt i intresset för både kontor och verksamheter i gatuplan, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm.



Pava och Mellqvist, Champion och Mango öppnar under våren. Svenssons i Lammhult öppnar i september. Med förhyrningarna är uthyrningsgraden i Sergelhusens gatuplan drygt 90 procent.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

