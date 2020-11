Johanna Skogestig. Bild: Vasakronan

Vasakronan: Små positiva värdeförändringar i kvartalet

Bolag Vasakronan redovisar positiva värdeförändringar på förvaltningsfastigheter om 344 mkr under Q3.

Hyresintäkterna uppgår till 1 767 mkr (1 793).



Resultat före värdeförändringar och skatt uppgår till 979 mkr (935).



Marknadsvärdet på fastigheter uppgår till 158 641 mkr.



Niomånaderssiffrorna:



• Hyresintäkterna uppgick till totalt 5 234 mkr (5 232). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7). Intäkterna har påverkats negativt med 59 mkr till följd av under Q2 lämnade hyresrabatter relaterade till Covid-19.



• Uthyrningsgraden uppgick till 92,6 procent (93,1) vid periodens utgång. Vakansen om 7,4 procent förklaras till 1,5 procentenheter (2,3) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.



• Driftöverskottet uppgick till totalt 3 876 mkr (3 875). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7).



• Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 2 520 mkr (3 716). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint venture, –294 mkr (887), till följd av minskad förväntad byggrättsvolym.



• Värdeförändring på fastigheter uppgick till –863 mkr (6 769), vilket motsvarar en värdeförändring på –0,5 procent (5,0). Värdenedgången avser väsentligen segmentet butiksfastigheter.



• Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 158 641 mkr (147 385).



• Värdeförändring på derivat uppgick till 292 mkr (–1 713) framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge.



• Resultat efter skatt uppgick till 1 448 mkr (7 215).



• En vinstutdelning om 3 000 mkr (4 000) för verksamhetsåret 2019 föreslås.



Under perioden genomfördes återköp av 228 000 kvadratmeter (230 000) motsvarande en årshyra på 642 mkr (772). Omförhandlingsresultatet för hyreskontrakt relaterat till kontor uppgår till 9,6 procent (15,1). Av de kontrakt som har varit föremål för omförhandling har närmare 60 procent (68) valt att förlänga sina hyreskontrakt. I fastigheten Nattugglan på Söder i Stockholm har Tillväxtverket omförhandlat sitt hyresavtal om 4 000 kvadratmeter i 5 år och i Köpmannen i Göteborg har Intersport omförhandlat sitt avtal om närmare 1 500 kvadratmeter på sex år.



– Den ekonomiska utvecklingen ser ljusare ut än före sommaren även om hyresmarknaden av begripliga skäl är fortsatt avvaktande. Trots det kan jag konstatera att det finns efterfrågan på bra produkter i bra lägen. Det speglas i de uthyrningar som genomförts under kvartalet och i årets höga nettouthyrning. Tillgången till finansiering är god och kreditmarginalerna åter på låga nivåer. Sammantaget gör det att Vasakronan har ett bra utgångsläge och står finansiellt starkt, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

