Vasakronan hyr ut 2 700 kvadratmeter på Sergelgatan

Uthyrning På Sergelgatan i centrala Stockholm planeras det nu för Spirit of__En plats för upplevelser med syftet att ge människor inspiration och kunskap att förverkliga sina drömmar.

På Sergelgatan pågår just nu en omfattande renovering. Utvecklingsarbetet görs inom ramen för befintlig detaljplan och målet är att skapa en modern och intressant plats som bjuder på folk och liv all tid på dygnet.



Den första etappen av renoveringen är avslutad och under 2021 har ett antal aktörer etablerat sig på Sergelgatan, däribland Designtorget, Bastard Burgers och Bockholmengruppen med sina restauranger Hötorgets kvarterskrog, Italienskan och takbaren La Terrazza.



Under första kvartalet 2022 öppnar Paradox sin första Skandinaviska destination med 1 000 kvadratmeter optiska illusioner och interaktiva upplevelser. Nu är det klart att även Spirit of__väljer Sergelgatan, de kommer att bjuda besökarna på en palett av upplevelser i olika format oavsett om man söker en utställning, god mat och dryck, ett lugnande bibliotek eller en butik full av inspiration.

– Spirit of__blir tongivande för Sergelgatan. Konceptet är just nu under utveckling men klart är att Spirit of__kommer att bli en plats dit människor kan bege sig för att få både inspiration och kunskap att fylla livet med mål, mening och drömmar, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm.



Bakom Spirit of__står en stark kvintett av framgångsrika entreprenörer med Jan Broman, medgrundare till bland annat Fotografiska, i spetsen. Uthyrningen omfattar 2 700 kvadratmeter fördelat på tre plan och öppnar i slutet av 2022.

