Vasakronan hyr ut 1 900 kvadratmeter i Stockholm city

Uthyrning I Sergelstan i Stockholm city pågår omvandlingen av Sergelgatan. Den första delen av projektet avslutas i dagarna och nu är det klart att Business Wellness Group hyr hela den kontorsyta som löper längs plan 1, en våning upp från Sergelgatan, i Hötorgshus 1 och 2.

Business Wellness Group är en bolagsgrupp under tillväxt. Gruppen flyttar in under fjärde kvartalet 2022 och samlokaliserar då koncernens båda konsultbolag Centigo och Accigo.

– Utvecklingen av Sergelgatan är en pusselbit i den större omdaningen av Sergelstan där även vår fastighet Sergelhusen ligger. 3 000 människor har sin arbetsplats i Hötorgsskraporna och hundratusentals människor passerade Sergelgatan varje vecka redan före renoveringen. Det är för alla dessa som vi väcker nytt liv i området, säger Jan-Erik Hellman, chef fastighetsutveckling på Vasakronan.

