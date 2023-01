Lyckan 10. Bild: Vasakronan

Vasakronan gör nyuthyrning om 3 000 kvadratmeter i Stockholm

Uthyrning Vasakronan har tecknat avtal med Svenska Röda Korset om 3 000 kvadratmeter i fastigheten Lyckan 10 på Västra Kungsholmen.

Fastigheten är belägen på Lindhagensgatan i Lindhagen, en del av Västra Kungsholmen, med smidiga kommunikationer och som under senare år har utvecklats till en levande blandstad med bostäder, kontor, butiker och service. Lyckan 10 uppfördes på 40-talet och har sedan dess varsamt renoverats och byggts ut vid ett par tillfällen. Under 2023 kommer ytterligare en uppgradering att genomföras och då med fokus på allmänna ytor och den konferensanläggning som finns i fastigheten. Fastigheten är miljöcertifierad enligt LEED på guldnivå.



– Vi märker ett ökat tryck på tullnära områden med goda kommunikationer som bland annat Kungsholmen. Just där är efterfrågan nu särskilt hög på effektiva lokaler, likt den här som Röda Korset valt att hyra, säger Anna Nordin, chef, Vasakronan, Stockholm.



Svenska Röda Korset tillträder den 1 november 2023 och blir då grannar med bland annat Grillska Gymnasiet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rejlers, Caverion och HK Scan.

