Världens största sportkedja öppnar ny flaggskeppsbutik i Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Fredagen den 21 februari öppnar världens ledande sportkedja, Decathlon, sin nya flaggskeppsbutik i Westfield Mall of Scandinavia.

Den franska sportkedjan Decathlon öppnar sin nya flaggskeppsbutik i Westfield Mall of Scandinavia. Decathlon har under sin relativt korta tid på den svenska sportscenen hunnit bli en uppskattad aktör inom av sport-och livsstilsartiklar och storsatsar därför nu vidare på landets fjärde butik. Genom butiksöppningen i Westfield Mall of Scandinavia vill köpcentrumet fortsätta optimera sitt breda butiksutbud ytterligare.

– Sport och livsstil är en viktig och prioriterad del i Westfield Mall of Scandinavias butiksmix och vi kan se att efterfrågan av den här typen av varumärken ständigt ökar bland våra besökare. Genom öppningen av Decathlons nya flaggskeppsbutik vill vi optimera vårt kunderbjudande, stärka vår internationella karaktär och attrahera ännu fler besökare, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director för Unibail-Rodamco-Westfield Nordic.

