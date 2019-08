Världens första klimatpositiva datacenter i Falun utvidgas ytterligare. Bild: Schneider Electric

Bygg/Arkitektur Världens grönaste datacenter invigdes i slutet av förra året i Falun. Centrets överskottsvärme kommer att användas i pelletsproduktion och för att värma byggnader och bostadshus. Schneider Electric är en strategisk partner till bolaget Ecodatacenter.

Datacenter står för en växande del av världens elkonsumtion och koldioxidutsläpp - ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad. Mycket av restenergin används aldrig utan släpps ut i atmosfären i form av värme, vilket bidrar till den lokala och globala uppvärmningen. Det klimatpositiva datacentret i Falun är det första i sitt slag och byggs av bolaget EcoDataCenter AB och är en intregrerad del av Falun och Borlänges gemensamma energisystem. Datacentrets två första serverhallar driftsattes i oktober 2018 och nu pågår utbyggnaden av ytterligare fyra datahallar som planeras tas i drift i mitten på nästa år.

– Vi är väldigt glada över att vara med och bygga det här banbrytande datacentret. Det visar vägen för gröna datacenter. Det ökande internetanvändandet och "internet of things" bör inte ske på bekostnad av klimatet. Med de nya moderna smarta datacenterlösningar som installerats här kan prestanda i världsklass och med högsta säkerhet erbjudas kunder med verksamhetskritiska krav, samtidigt som energin kan tas tillvara och datacentret på så sätt bli "klimatpositivt", säger Charlie Timmerman, vd för Schneider Electric Sverige.



Datacentret har sedan projektstart jobbat mycket nära tillsammans med Falu Energi & Vatten (FEV), som är Falu kommuns energibolag, för att åstadkomma den klimatpositiva lösningen. Den kommande vintern är planen att driftsätta återvinningen i Faluns och Borlänges gemensamma energisystem och inledningsvis kommer överskottsvärmen från datacentrat att användas i FEV pelletsproduktion. I steget därefter ska överskottsvärmen från servrarna också kunna användas för uppvärmning av fastigheter via kommunens fjärrvärmenät.

– Symbiosen mellan att använda hållbart producerad el, ett energieffektivt sätt att driva produktion och att föra in överskottsvärme i städernas energisystem, gör att vi kommer att minska systemets koldioxidnivåer så att datacentret över en årscykel får en positiv inverkan på miljön, säger Dan Andersson, vd för EcoDC Falun.

