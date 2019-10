Magnolias vd Fredrik Lidjan. Bild: Magnolia Bostad

Värdeförändringar lyfter Magnolia till plussiffror

Bolag Magnolia Bostads nettoomsättning uppgick till 54 mkr (214) under Q3. Rörelseresultatet uppgick till 150 mkr (-10), varav 183 mkr (-) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Periodens resultat före skatt uppgick till 108 mkr (-47) och resultat efter skatt uppgick till 75 mkr (-47).



Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 1,69 kr per aktie (-1,24).



Siffrorna för niomånadersperioden:

• Nettoomsättningen uppgick till 493 mkr (1 012).

• Rörelseresultatet uppgick till 345 mkr (196), varav 352 mkr (-) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

• Periodens resultat före skatt uppgick till 216 mkr (92) och resultat efter skatt uppgick till 160 mkr (92).

• Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 3,62 kr per aktie (2,35).



Under och efter perioden har Magnolia bildat JV-bolag med Heimstaden Bostad och med Slättö.

