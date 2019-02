Värdeförändringar lyfter Hembla

Bild: D Carnegie

Publicerad den 18 Februari 2019

Svein Erik Lilleland.

tweet Skicka till e-post

Bolag Hembla redovisar ett lägre förvaltningsresultat för helåret jämfört med föregående år, men stora orealiserade värdeförändringar lyfter resultatet.

Januari – december 2018

# Hyresintäkterna ökade till 1 787 Mkr (1 473)

# Driftnettot ökade till 931 Mkr (774)

# Förvaltningsresultatet uppgick till 302 Mkr (357)

# Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 3 737 Mkr (1 599)

# Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -21 Mkr (-9)

# Resultatet före skatt ökade till 4 001 Mkr (2 014)

# Resultatet efter skatt ökade till 3 308 Mkr (1 579)

# Vinst per aktie uppgick till 37,31 kr (20,34) före utspädning, och uppgick till 37,23 kr (20,24) efter utspädning



Oktober – december 2018

# Hyresintäkterna ökade till 471 Mkr (388)

# Driftnettot ökade till 232 Mkr (191)

# Förvaltningsresultatet ökade till 85 Mkr (62)

# Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 652 Mkr (390)

# Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 16 Mkr (-3)

# Resultatet före skatt ökade till 757 Mkr (449)

# Resultatet efter skatt ökade till 598 Mkr (350)

# Vinst per aktie uppgick till 6,50 kr (4,51) före utspädning, och uppgick till 6,47 kr (4,48) efter utspädning



Vd Svein Erik Lilleland:

– Den 31 oktober antog bolaget sitt nya namn Hembla och inledde därmed ett nytt kapitel i sin historia. Den omedelbara förändringen innebar en ny visuell identitet och varumärkesplattformen förfinades också med ny vision; att skapa levande samhällen där hyresgästens behov är i fokus. Vår definition av ett levande samhälle är en där familjer och individer vill leva, skapa minnen, interagera socialt med andra och känna trygghet. Den nya visionen utgör inte ett stort skifte i strategi, utan snarare förtydligar våra prioriteringar och är en ledstjärna för organisationen. Vi vill sätta våra hyresgäster först i allt vi gör.



– Vi har jobbat hårt för att bättre organisera oss i linje med vårt löfte om att sätta våra hyresgäster först. Detta arbete har pågått sedan årets början och vi har gjort stora framsteg. Vårt sätt att arbeta är nu mer än någonsin inriktat på att sätta våra hyresgäster först. Vi har ytterligare stärkt vår centraladministration för att bättre kunna stödja och vidareutveckla våra affärsområden inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och renovering och nyproduktion. Detta arbete kommer att fortsätta under hela året och vi tror att vi kommer att kunna rapportera kring våra framsteg varje kvartal framöver.



– Vår hyresgästs först inställning är också tydlig i de förbättringar vi har genomfört i vår serviceorganisation under fjärde kvartalet. I december öppnade vi ett kundservicecenter i centrala Stockholm. Avsikten var att utvärdera om en centraliserad servicefunktion skulle ha en positiv inverkan på tillgänglighet av service till våra hyresgäster. Det visade sig vara ett lyckat koncept redan från start och det kommer att utvecklas ytterligare under det kommande året.



– Under den årliga utdelningen av hyresgästenkäten i slutet av 2018 deltog alla anställda på Hembla i att knacka dörr hos våra hyresgäster. Ungefär 20 000 hyresgäster fick frågeformuläret personligen levererat av en Hemblamedarbetare, med möjlighet att ge direkt feedback till oss.



– Varje kvartal försöker vi lyfta fram hur vår affärsmodell skapar värde för våra hyresgäster genom vår renoveringsmodell och våra sociala engagemang. Vår affärsmodell ökar också värdet av våra tillgångar direkt. Under fjärde kvartalet kommer det mesta av värdeökningen från ett förbättrat driftnetto, främst drivet av den högre hyran från renoverade lägenheter. Under helåret 2018 har Hembla fått en betydande ökning av värdet från både lägre avkastningskrav och förbättring av driftnettot. Vi tror att båda dessa faktorer härstammar från vår affärsmodell, det vill säga förbättring av driftnettot genom högre intäkter från renoverade lägenheter och lägre kostnader som ett resultat av vår investeringsplan. Det lägre avkastningskravet är huvudsakligen marknadsdrivet, baserat på starkt investerarintresse i vårt segment, men kommer också från vår affärsmodell där vi ständigt förbättrar våra bostadsområden och därigenom ökar deras attraktivitet.



– Den 1 oktober 2018 tillträdde vi förvärvet av två tillgångar i Södertälje om totalt 52 lägenheter som meddelades under det tredje kvartalet. Säljaren var Fastighets AB L E Lundberg och tillgångarna var ett utmärkt komplement till våra befintliga fastigheter i Södertälje. Södertälje är en kommun och en stad med utmärkta marknadsförutsättningar med ett välutvecklat kollektivtrafiksystem mot centrala Stockholm och andra delar av landet.



– Social hållbarhet utgör ett kärnpunkt i vår strategi. Vi har fortsatt med och stärkt våra insatser för att förbättra den sociala situationen och villkoren i våra områden. I ett av våra områden öppnade vi en permanent konstutställning och bjöd in alla hyresgäster till öppningen. Syftet är inte bara att förbättra den fysiska miljön utan också att ge speciellt ungdomar i området kulturell inspiration. Ett annat exempel är vårt engagemang i ett större projekt tillsammans med ishockeyklubben DIF, som ordnar sportaktiviteter för cirka 1 000 barn varje vecka. Detta har varit ett framgångsrikt sätt att skapa meningsfulla aktiviteter och engagera barn i våra områden. Vi har också fortsatt att samarbeta med kommuner och andra fastighetsägare genom fastighetsägarorganisationer och BID-(Business Improvement Districts) projekt. I flera områden genomförde vi inspektionspromenader tillsammans med politiker och andra fastighetsägare för att besluta kring förbättringspotentialen kring våra fastigheter och bostadsområden i närheten. Vi tror att denna typ av arbete är gynnsamt för våra hyresgäster och kommer också att ha en positiv effekt på vår finansiella ställning och resultat långsiktigt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF