Savills har hyrt ut det sista våningsplanet på Sveavägen 98 till Vårdbemanning Sverige. Bild: Savills

Vårdbemanning tar sista våningsplanet på Sveavägen 98

Uthyrning Federativs Förlagshus har nu hyrt ut sista våningsplanet i sin fastighet på Sveavägen 98 i Stockholm till Vårdbemanning Sverige. Fastigheten är nu fullt uthyrd.

Savills har varit rådgivare till Federativs Förlagshus vid uthyrningen av totalt fyra våningsplan på Sveavägen 98 i Stockholm, nu har det sista planet hyrts ut till Vårdbemanning Sverige.



– Vi fick en riktigt bra känsla så fort vi steg in i lokalen för första gången och nu ser vi fram emot att flytta in! Vi är glada över att vi hittade hit, säger Emma Antonsson, grundare Vårdbemanning Sverige.



– Vi är glada över att välkomna Vårdbemanning Sverige till den här fina fastigheten som genomgått en omfattande renovering 2020. Vi är stolta över att ha skapat ett modernt koncept med tre attraktiva kontorsplan samt ett industriplan med högt i tak, fina fönster och rustik känsla som nu inrymmer ett tryckeri, säger Sefkan Halbori, fastighetschef, Savills Förvaltning.



– I detta fall var det extra kul att se hur ett koncept utvecklats i samarbete mellan projektteam och förvaltning kan skapa attraktionskraft och så snabbt landa ett avtal med tillträde redan i maj. Vi gratulerar Vårdbemanning och Federativs Förlag till ett framtida gott samarbete, avslutar Jessica Gräsberg, Head of Agency på Savills.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

