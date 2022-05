Våningen & Villan blir en del av Croisette där Per Svensson (till höger) är vd. Bild: Croisette

Våningen & Villan blir en del av Croisette

Transaktioner Croisette Real Estate Partner köper upp mäklarkedjan Våningen & Villan och tar klivet in på den privata marknaden.

Annons

I och med förvärvet blir Croisette därmed den första svenska kommersiella fastighetsrådgivaren som bryter mark inom privat sektor. Bolaget har sedan start haft siktet inställt på att utmana den kommersiella fastighetsbranschen genom digitalisering och innovation. Uppköpet av den välrenommerade mäklarkedjan Våningen & Villan blir ytterligare ett steg i riktningen mot att förändra den traditionella fastighetsbranschen.



Croisette Real Estate Partner har sedan starten 2015 utmanat den kommersiella fastighetsbranschen. På senare tid har företaget även initierat en satsning mot den privata marknaden, genom försäljning av nyproducerade bostadsrätter och, på Island, försäljning av privatbostäder under affärsområdet Croisette Home. Genom förvärv av majoriteten av aktierna i Mästergasell- och Malmöbolaget Våningen & Villan Sverige intensifieras satsningen för att nå den privata marknaden även i Sverige. I och med förvärvet adderas cirka 150 medarbetare till Croisette-koncernen och en gedigen plattform för att kunna bli marknadsledande inom koncernens sjunde affärsområde.



Mäklarföretaget Våningen & Villan grundandes för 24 år sedan av Johan Linde. Sedan dess har bolaget, under Johan Lindes ledning, haft en organisk tillväxtresa. Idag har Våningen & Villan 22 kontor i Sverige och hög marknadsandel, primärt i Skåne. Företaget förmedlar i huvudsak successionsbostäder och nyproduktion, samt nyproducerade hyresrätter på olika platser runtom i Sverige. I januari 2022 etableras ett kontor med verksamhet i Marbella, Spanien. Sedan 2016 har Markus Åkerblom varit vice vd och delägare, och nyligen har även fastighetsmäklaren Johan Dahlgren blivit delägare i bolaget. Våningen & Villan är fullt ut finansierat av eget kapital och har i flera år genererat vinst samtidigt med tillväxt.



– Jag har känt både Johan Linde och Markus Åkerblom en längre tid och följt Våningen & Villan med enorm glädje från sidan. Sällan har jag kommit i kontakt med bolag med så liknande värderingar, driv och tankesätt som vi på Croisette har. Det är en stor ära att få vara med och utveckla Våningen & Villan till sin fulla potential tillsammans med delägarna och hela det befintliga teamet, säger Croisettes vd Per Svensson.



Johan Linde tillträder nu som koncernchef för Våningen & Villan, samtidigt som han kommer vara med och arbeta med affärsutveckling generellt i Croisette-koncernen. Johan Linde och Markus Åkerblom ansluter till Croisettes ledningsgrupp, och Markus Åkerblom tillträder som vd för samtliga operativa bolag i dotterkoncernen Våningen & Villan. Markus Åkerblom är, precis som Johan Linde och Johan Dahlgren, fortsatta delägare i bolaget.

– Att ett företag med så lika grundvärderingar som Våningen & Villans egna förvärvar och förvaltar vidare är centralt för mig. Jag ser verkligen fram emot att fortsatt få vara med och äga samt vidareutveckla något som gemensamt kan bli ännu större, ännu bättre. Tillsammans ska vi bli ännu mer valbara för kunder och samarbetspartners på hela fastighetsarenan, säger Johan Linde, tillträdande koncernchef Våningen & Villan.



Per Svenssons tanke med förvärvet är att öka tillväxttakten för såväl Våningen & Villan som för Croisette. Mäklartjänsten i Croisette-koncernen ska inom bara några år vara rikstäckande. Vidare anser han att mäklarbranschen behöver någon som utmanar och ifrågasätter.

– Det finns spännande satsningar i denna del av branschen, men jag har inte lyckats hitta någon som tar tag i grundproblematiken, förrän nu. Det ska bli väldigt roligt att se hur mycket vi kan förändra denna del av fastighetsbranschen där vi vill se fler ansvarstagande fastighetsmäklarbolag. Det ska bli en ynnest att få testa Croisette-modellen på privatsidan, och efter några färre trycktester inser jag att det kommer bli en total succé. Att vi därutöver har massvis med synergieffekter mellan koncernerna är självklarhet, och en spännande sådan, säger Per Svensson.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen