Robert Vangstad. Bild: Nils Vangstad

Vangstad blir ny vd på Nischer Properties

Karriär Robert Vangstad är utsedd till ny vd och koncernchef för Nischer Properties AB, noterat på NGM. Han tillträder i dag och efterträder David Aspehult som fortsätter att vara aktiv i bolaget och kvarstår som styrelseledamot.

– Det har varit ett händelserikt år, vi har utökat vår byggrättsportfölj med 450 lägenheter under 2019, färdigställt 128 lägenheter i Karlstad, genomfört förvärvet av Nyhem och påbörjat vår första produktion åt HSB. Under året planeras för ytterligare produktionsstarter i Ö-vik och Östersund. I detta skede känns det mycket bra att lämna över till Robert som har lång erfarenhet av bostadsproduktion och fastighetsutveckling, säger David Aspehult.



Robert Vangstad har sedan strukturaffären med Nyhem Bostad AB i januari 2019 arbetat som vice vd och fastighetsutvecklingschef i bolaget. Han är byggnadsingenjör och certifierad kontrollansvarig samt en har filosofie kandidatexamen i statsvetenskap samt en MBA från Warwick University. Tidigare erfarenheter i fastighetsbranschen är bland annat som affärsutvecklingschef på JM AB samt som verkställande direktör för anläggningsbolaget Markona.



– Nischer Properties AB är ett bolag i ett mycket spännande skede med fina projekt i byggrättsportföljen och bra projekt på väg in i produktion. Min bakgrund från utveckling av industriellt byggande på Nyhem och kvalitetssäkring av produktionsprocessen och leveransen blir värdefullt i det fortsatta arbetet. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med och att leverera på de strategier och den affärsplan som vi lagt för bolaget, säger Robert Vangstad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

