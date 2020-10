Tomteboda. Bild: Tomteboda

Vaccinföretag flyttar till Tomteboda

Uthyrning Valneva Sweden, ett dotterbolag till vaccinföretaget Valneva SE, har tecknat ett tioårigt hyresavtal om cirka 4 000 kvadratmeter i Tomteboda. I den tidigare spårhallen kommer det svenska bolaget fylla vialer med covid-19-vaccin och koleravaccinet dukoral, samt distribuera paketerad produkt. Inflyttning är planerad under första kvartalet 2021. JLL har uthyrningsuppdraget för fastigheten.

Annons

– Vi är stolta över att vara del av ett så spännande och framgångsrikt fastighetsprojekt som Tomteboda och bidra med långsiktiga hyresgäster. Efterfrågan efter bra ytor inom industri- och logistiksegmentet har den senaste tiden ökat kraftigt och nu fortsätter uthyrningsarbetet med de få ytor vi har kvar i fastigheten, säger Theodor Jarnhammar, Head of Office and Industrial Leasing på JLL.



När Valneva Sweden flyttar in för de bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Thoréngruppen med fyra skolkoncept och Postnord. Under 2021 flyttar även SL in.

– Vi är glada över att ha tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Valneva Sweden. De har en gedigen historia inom sitt verksamhetsområde och vi ser fram emot att välkomna dem till Tomteboda. De passar väl in i den mix av hyresgäster som vi vill ha här, säger Morten Wettergreen, Head of Asset Management på Obligo Real Estate i Sverige med ansvar för den övergripande utvecklingen av Tomteboda.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen