En self storage-anläggning öppnar i Visby Galleria. Bild: New Property

Utvecklar self storage i Visby Galleria

Uthyrning New Property Retail & Development omvandlar onyttjade ytor till nytt Self Storage i Visby Galleria. Servistore hyr cirka 1 700 kvadratmeter i centrala Visby och blir därmed Gotlands mest centrala Self Storage anläggning.

Annons

– Vi fick i uppdrag av fastighetsägaren att se över helhetsutbudet i Visby Galleria, och identifierade snabbt behovet av att kunna erbjuda en modern self storage-central. Tillsammans med en stark operatör kunde vi utveckla oanvända lokaler i källarplan genom att tillskapa en ny butiksfront mot gågatan. Detta skapar ett bättre serviceutbud i gallerian samtidigt som fastighetsägaren får kassaflöde på annars svåruthyrda ytor, säger Sebastian Pradilla, Business Developer, New Property Retail & Development.



– Vi är glada att New Property kontaktade oss angående detta läge. Det är en väldigt bra marknad för oss med ett oerhört centralt läge för en premiumanläggning, säger Ivan Elgstrand, vd och ägare på Servistore.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen