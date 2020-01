Lars-Åke Tollemark, Norden-vd för Unibail-Rodamco. Bild: Unibail-Rodamco

URW:s köpcentrum fortfarande stockholmarnas favoriter

Handel Unibail-Rodamco-Westfield utmärktes återigen i Evimetrix årliga undersökning "Stockholmarnas favoritcentrum". För andra året i rad kammade Täby Centrum hem förstapriset, tätt följt utav Westfield Mall of Scandinavia på en välförtjänt andraplats.

Varje år utser Evimetrix "Stockholmarnas favoritcentrum" där cirka 50 olika köpcentrum, handelsplatser och gallerior runt om i regionen rankas. 1 600 konsumenter deltog i årets undersökning och för andra året i rad var det Täby Centrum som ansågs leverera den högsta kundnöjdheten och därmed kammade hem priset som "Stockholmarnas favoritcentrum". I årets undersökning blev Täby Centrum dessutom det högst rankade centrumet i kategorin "Kommun/regioncentrum" samt i kategorin "Trivsammast lokaler och atmosfär".



Westfield Mall of Scandinavia kvalar in på andra plats i årets undersökning men rankas högst av alla centrum i kategorierna "Utbudet av affärer" samt "Utbudet av Restauranger och caféer". Westfield Mall of Scandinavia prisades även i flera andra kategorier och tog bland annat hem en andraplats i kategorin "Kommun/regioncentrum" samt korades som en av de tre bästa i kategorin "Trivsammast lokaler och atmosfär". Även Unibail-Rodamco-Westfields två andra Stockholmsbaserade centrum, Solna Centrum och Nacka Forum, berömdes i årets undersökning. Nacka Forum tog hem en silvermedalj för "Hållbaraste shoppingen" samt ett tredjepris i kategorin "Kommun/regioncentrum". Solna Centrum var bland de tre bästa i stadsdelscentrumkategorin



– Vi på Unibail-Rodamco-Westfield vill erbjuda våra besökare en inspirerande och bra shoppingupplevelse, oavsett vilket av våra köpcentrum de besöker. Därför är det verkligen roligt att se att alla våra centrum i Stockholmsregionen toppar listorna och att vi prisas i så många olika kategorier. Det är ett bevis på att vi lyckas leverera kundupplevelser av högsta klass, anpassade efter varje centrums unika profil, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco.

