URW: Den fysiska butiken får en ny roll

Handel Handelsbjässen släpper sin största trendrapport hittills.

Nu släpps Unibail-Rodamco-Westfields "Westfield How We Shop: The Next Decade" - företagets största detaljhandelstrendrapport hittills. I rapporten presenteras fem viktiga trender som gemensamt kommer att förändra detaljhandeln från grunden. Dessutom prognostiseras 2025 bli året då upplevelseerbjudandet kommer att ta över majoriteten av butiksutrymmena.



Westfield-rapporten är en av Europas största studier kring konsumenters shoppingvanor. I årets rapport har fem övergripande trender identifierats, vilka tydligt påvisar hur butikens roll kommer att förändras fram till år 2029 och vad detaljhandlare behöver förändra för att fortsätta vara relevanta för sina kunder.



– Att fokusera på hållbarhet, upplevelseerbjudanden, utökade valmöjligheter både online och i butik, personifierade produktrekommendationer samt lokal anpassning, kommer vara framgångsfaktorer för de detaljhandlare som vill bli framtidens vinnare. Som en ledande aktör vill vi vara med och driva branschen framåt och se till att vi skapar destinationer som ligger i linje med dessa trender för våra besökare att njuta av och våra återförsäljare och varumärken att trivas i, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director, Unibail-Rodamco-Westfield Nordic.



Ett bredare utbud av upplevelser blir allt mer efterfrågat bland konsumenterna. År 2025 kommer mer än hälften av detaljhandelsutrymmet att ägnas åt just upplevelser, snarare än åt produkter. Specifikt efterfrågas upplevelser som är kreativa, hälso- eller spelinriktade, vilket möjliggör för många e-handlare att öppna upp fysiska butik och därmed expandera sitt varumärkeserbjudande. Det här är en trend som Unibail-Rodamco-Westfield redan storsatsar på, som ett led i att skapa en inspirerande och överraskande kundupplevelse för sina besökare.



De fem trenderna:

1. Selekteringsmotvilja Över hälften av de europeiska konsumenterna är frustrerade över begränsade valmöjligheter och dåligt anpassade personliga rekommendationer på nätet. En trend som påvisar att detaljhandlare bör följa sina kunder noggrant och utgå ifrån högkvalitativ data för att förbli relevanta. Nästan 60% vill bläddra sig igenom det totala utbudet och inte få skräddarsydda urval när de handlar online. Smarta handlare som använder sitt online-utrymme för att visa upp hela sortimentet och parallellt använder den fysiska butiken för att överraska och inspirera till impulsköp, kan bli morgondagens framgångssagor. Konsumenter önskar också se rena online-varumärken i fysiska butiksmiljöer, med Netflix, Spotify och Tinder som populära exempel.



2. Upp-och-nervänd detaljhandel: Hela detaljhandelsmodellen och människors shoppingvanor kommer att förändras från grunden fram till år 2025, då 59% av konsumenterna förväntar sig att mer än hälften av detaljhandelsutrymmet kommer att tillägnas åt upplevelser snarare än produkter. Hela 75% av konsumenterna tror att detta kommer att vara verklighet senast 2027. 81% av konsumenterna världen över är villiga att betala mer för upplevelser och de vill framför allt se mer kreativa upplevelser inriktade på hälsa och spel i butikerna. Upplevelser som tillgodoser deras behov av självutveckling och kulturell exponering.



3. Självförsörjande butiker: Konsumenternas medvetenhet kommer snabbt att påskynda efterfrågan på fler hållbara lösningar, där hela 71% av konsumenterna efterfrågar produkter som tillverkas direkt i butiken. 76% av européerna vill att detaljhandlare ska göra mer för att hantera miljöutmaningarna. Konsumenter är också mer positiva till att hyra vissa produkter vilket tenderar att bli en livsstil och inte bara en temporär lösning för specifika behov.



4. Shoppingkirurgi: Återförsäljare kommer att lyfta personalisering till nästa nivå och likt läkare diagnostisera utifrån exakta behov, vilket kan vara värt mer än 4 biljoner euro per år i Europa. Mer än en tredjedel av konsumenterna är villiga att tillhandahålla sitt DNA i gengäld för personliga och exakta rekommendationer. Diet- och hälsoprodukter kommer att erbjudas baserat på konsumentens hormonprofil.



5. Lokal anpassning: Morgondagens detaljhandelsutrymmen kommer att bli symbiotiska mötesplatser i lokalsamhället, där 70% av konsumenterna önskar att miljöerna återspeglar människorna som bor i området. 51% föredrar lokala varumärken framför välkända märken. Konsumenter längtar efter fler minnesvärda upplevelser. I och med nedgången i antalet shoppingstråk med mötesplatser i Europa, börjar konsumenter se sig om efter nya platser där de kan tillfredsställa sitt behov av meningsfulla möten som de en gång upplevde i den lokala stadskärnan. Detaljhandeln och dess utrymmen har den perfekta positionen för att täppa till det här glappet i framtiden.

