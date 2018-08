Uppsala: Boka in 11 oktober!

Publicerad den 9 Augusti 2018

Helena Blomqvist och Ingemar Rindstig leder Fastighetsmarknadsdagen Uppsala den 11 oktober.

tweet

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 11 oktober hålls Fastighetssveriges seminarium Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia.

Dagen leds av Helena Blomqvist tillsammans med fastighetsräven Ingemar Rindstig.

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden med fokus på Uppsala. Programmet håller på att växa fram – du ser delar av det här och du anmäler dig till seminariet här.



Just nu har du möjlighet att utnyttja vårt BOKA TIDIGT-erbjudande; anmäler du fyra personer från ditt företag betalar du bara för tre!



Seminariet leds av Helena Blomqvist, moderator, debattledare och journalist, med över 20 års erfarenhet från SVT Nyheter, där hon under många år varit programledare och reporter på Rapport, Aktuellt och Gomorron Sverige.



Hon har bevakat samhällsfrågor brett och lett många seminarier och debatter om fastighetsmarknaden och stadsutveckling ur olika aspekter.



Vid sin sida kommer hon att ha EY Real Estates Nordenchef Ingemar Rindstig, en av den svenska fastighetsbranschens mest erfarna och respekterade profiler. Han kommer att fungera som expertkommentator och sidekick och komma med inspel under hela dagen.



Seminariet arrangeras av Fastighetssverige och Lokalnytt – Serneke och Advokatfirman Lindahl är partners i eventet.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

