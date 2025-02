Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena

Uppåt på flera punkter för Catena

Bolag Fastighetsbolaget Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2024, jämfört med samma kvartalet året innan.Fastighetsbolaget Catenas hyresintäkter uppgick till 627 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2024. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

"Catena har goda förutsättningar att fortsätta växa vidare och organisationen är väl riggad. Viktiga grundbultar i vårt maskineri är att vi aldrig tappar det långsiktiga perspektivet och alltid har siktet inställt på att överträffa förväntningarna", kommenterar vd Jörgen Eriksson i bokslutet.



Hyresintäkterna steg till 627 miljoner kronor (465), en ökning med 34,8 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 513 miljoner kronor (359), en ökning med 42,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 350 miljoner kronor (258), en ökning med 35,7 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 118 miljoner kronor (1 127). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 84 miljoner kronor (-310).

Resultatet före skatt var 552 miljoner kronor (1 075).

Resultatet efter skatt blev 483 miljoner kronor (815), en minskning med 40,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 8,02 kronor (16,25), vilket innebär en minskning med 50,6 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 9,00 kronor per aktie (8,50), en höjning med 5,9 procent. Utbetalning sker halvårsvis med vardera 4,50 kronor per aktie och tillfälle.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 424,92 kronor per aktie (392,17) vid årsskiftet.

Ämnen