Uniqlo öppnar i Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Det globala japanska klädmärket Uniqlo planerar att öppna en ny butik i Sverige i Westfield Mall of Scandinavia i Stockholm till hösten 2020. Den 1 250 kvadratmeter stora butiken blir företagets andra i Sverige och tredje i Skandinavien.

Modemärket Uniqlo grundades 1984 av japanska Tadashi Yanai och har med tiden blivit ett världsledande företag med fler än 2200 butiker. Sedan den första svenska butiken öppnade i augusti 2018, har varumärket blivit en populär aktör att räkna med även på den lokala modescenen. I höst är det alltså dags för lansering av varumärkets andra svenska butik som öppnar i landets största shoppingcenter, Westfield Mall of Scandinavia.

– Uniqlo är ett av världens mest uppskattade modevarumärken och därför ser vi nu mycket fram emot att välkomna dem till oss i Westfield Mall of Scandinavia. Genom öppningen av Uniqlos nya butik vill vi optimera vårt kunderbjudande, stärka vår internationella karaktär och attrahera ännu fler besökare, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.

– Sverige är ett inspirerande land som ligger i framkant när det gäller innovation, hållbarhet och design. Områden som korrelerar väl med Uniqlos filosofi. Två år efter den framgångsrika ankomsten på den svenska marknaden, är vi nu väldigt glada över att lansera en ny butik i Westfield Mall of Scandinavia. Vi ser fram emot att erbjuda vårt unika Lifewear-koncept på en så levande och ledande plats, säger Mikiya Kurosu, COO på Uniqlo Scandinavia.



Butiken öppnar under hösten 2020.

