Unik studie visar stor potential för VR i fastighetsutveckling

Virtual reality, VR, är datateknik som simulerar verkliga eller inbillade miljöer och vår närvaro och interaktion i dem. Bild: Wikimedia commons

Teknik I ett gemensamt forskningsprojekt har NREP:s samhällsfastighetsgren Altura tillsammans med Spinview och Tobii utvärderat om ett digitalt VR-verktyg kan ersätta verkligheten när det kommer till att studera hur vi känslomässigt upplever miljöer.

Det är den första studien i sitt slag och bekräftar att känsloupplevelser genererade i VR är likvärdiga motsvarande upplevelser i verkligheten. Resultatet innebär att det digitala verktyget är skalbart och kan användas i fastighetsutveckling för att planera och utforma miljöer som främjar hälsa och välmående på ett kostnads och resurseffektivt sätt.

– Alla Alturas äldreboenden utvecklas med såväl boende som anhöriga och personal i fokus. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant vad gäller nya lösningar och den här studien är ett exempel på hur vi utforskar nya skalbara innovationer. Tillämpningen av den här tekniken har potential att förändra hur nya utrymmen utformas, vilket gör att de kan bli en exakt matchning med framtida användares behov och önskemål, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef för Altura.



Studien leddes av Spinview som tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic har undersökt hur en äldreboendemiljö upplevdes på riktigt jämfört med samma miljö i en 360-graders virituell rundtur på en dator. Tio boende och åtta medarbetare på äldreboendet deltog i studien. Under försöket mättes ögonrörelser med hjälp av Tobiis eyetracking-teknik, känslor med GSR (Galvanic Skin Response) och försökspersonerna svarade på frågor relaterade till sina upplevelser.

– Vi är mycket glada över att vara en del av denna studie som visar hur vi kan arbeta med VR-teknologi för att främja hälsa i fastighetsutveckling. Nu hoppas vi på fler samarbeten med akademi, offentlig sektor och näringsliv för att uppmuntra hållbara design- och byggmetoder, säger Linda Wade, medgrundare och vd för Spinview.



Resultaten visade att känsloupplevelserna var likvärdiga i verkligheten och i VR. Det var alltså ingen skillnad mellan de två betingelserna, vilket innebär att de är utbytbara.

– Digitala metoder som en virituell 360-graders rundtur är ett kostnadseffektivt, skalbart verktyg som kan användas för att förstå människors känslomässiga upplevelser av ett utrymme. Det möjliggör att i tidigt skede samla data som kan ligga till grund för hur ett nytt utrymme ska designas för att ta hänsyn till hälsoaspekter vid fastighetsutveckling, säger hjärnforskaren Katarina Gospic.



Studien har delvis finansierats av det statliga forskningsrådet Formas.

