Unibail-Rodamco-Westfield går fortsatt starkt i Norden

Bild: Unibail-Rodamco / Axel Ohlsson / Victor Friberg

Publicerad den 16 Februari 2019

tweet Skicka till e-post

Bolag Unibail-Rodamco-Westfield har presenterat sin årsrapport för 2018 som uppvisar fortsatt mycket starka resultat. Försäljning i Sverige visade en like for like tillväxt på +2,3 procent och en ökning i besökarantal för samtliga Svenska köpcentrum med 4,1 procent.

2018 markerade året då Unibail-Rodamco-Westfield skapades och blev världens största utvecklare av premium shopping destinationer med verksamhet i 13 länder i Europa och USA. Resultaten för 2018 förankrar gruppen som ledare i marknaden och trotsar den utmanade utvecklingen för detaljhandeln med en fortsatt stark utveckling i såväl försäljning som besökare i gruppens köpcentrum.



Unibail-Rodamco-Westfields svenska portfölj inkluderar Mall of Scandinavia, Täby Centrum, Nacka Forum och Solna Centrum. Samtliga centrum uppvisar mycket starka besöksantal och ökade i snitt med 4,1 procent under 2018. Mall of Scandinavia uppnådde 14,9 miljoner besökare under hela året.



– Vi fortsätter att erbjuda de mest attraktiva destinationerna för våra besökare och går emot den utmanande utvecklingen i detaljhandeln. Vi kommer att fortsätta att rotera hyresgäster och förnya våra centrum med varumärken och koncept som efterfrågas av konsumenterna, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco-Westfield.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF