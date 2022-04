Rendering av hus B46. Bild: Arkitektbyrån Design

Uni3 planerar en sjätte byggnad på Lindholmen i Göteborg

Bygg/Arkitektur Bygglovsansökan lämnas nu in för en sjätte byggnad på Geelys företagscampus på Lindholmen i Göteborg. Fokus för det nya huset är på externa hyresgäster som vill lokalisera sig till Västsveriges tech-kluster, i lokaler som är något utöver det vanliga. Som en del i det prisbelönta Uni3-konceptet kommer det nya huset utformas enligt det befintliga temat, men erbjuda flexibla lösningar för de bolag som vill lokalisera sig på Uni3. Det nya huset, med projektbeteckning B46, kommer få 17 500 kvadratmeter kontorsyta och enligt plan stå klart för inflyttning sommaren 2024.

Uni3-campuset huserar idag ett flertal olika bolag på området, exempelvis det nya bilmärket Lynk & Co och teknikutvecklare som Combine, Toyota Material handling, Cevt och Sinix. Även coworking och servicebolag som United Spaces och Compass Group finns på plats och skapar en miljö som Uni3 kallar "A home for innovators". För bolag med mycket resenärer finns också ett nytt hotell på campus i regi av Nordic Choice – Clarion Hotel The Pier.



— De befintliga fem byggnaderna inom campuset har i princip fyllts av olika partners och hyresgäster redan innan det stått helt färdigt. Därför ser vi nu en stor möjlighet att utnyttja den sjätte byggrätten vi har till att bygga ett hus med än mer fokus på komplementära företag som vill vara med och bygga visionen om ett hem för innovatörer. Vi för redan nu samtal med intresserade bolag, men det finns stora möjligheter för fler att komma med nu när vi är i början på processen, säger Gang Wei, vd för GIC Management AB som driver Uni3.



Entreprenör för projektet är BRA Bygg, och satsningen väntas sysselsätta 300 personer under två och ett halvt år. Budgeten för projektet beräknas till omkring 720 miljoner kr. Finansieringen av projektet görs lokalt i Sverige.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

