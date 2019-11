Bild: UC

UC: Konkurserna ökar och detaljhandelns negativa utveckling fortsätter

Handel Färsk statistik från UC visar att konkurserna ökar med åtta procent i oktober månad jämfört med samma månad i fjol. Särskilt tufft är det för detaljhandeln, där konkurserna fortsätter att öka, i oktober månad med tolv procent.

Konkurserna i oktober ökar med åtta procent. På länsnivå är konkursutvecklingen hyfsat stabil och det är främst konkurserna inom detaljhandeln som ökar. Konkurserna inom segmentet detaljhandeln har konsekvent ökat under hela 2019, vilket inför stundande Black Friday och julhandel oroar.

– Konkurserna fortsätter att öka bland detaljhandlarna. Det har nog aldrig varit så svårt att överleva som liten handlare som idag, vilka till stor del är egenföretagare med mycket eget kapital investerat i sin verksamhet. Konkurrensen är stenhård och man bör tänka till både en och två gånger innan man ger sig in i detaljhandeln som egenföretagare idag. De flesta konkursade detaljhandelsbolag är små företag med låg omsättning, säger Richard Damberg, ekonom på UC.



Hittills i år har konkurserna inom byggindustrin ökat med tre procent och inom restaurang- och hotellbranschen med en procent. Trots denna marginella konkursutveckling finns det risk för ökade konkurser inom segmenten på sikt.

– Tidigare var det största hindret för ökat byggande brist på arbetskraft. Nu är det efterfrågan som viker och det är svårare att få lån. Däremot har småföretagen nu tillgång till arbetskraft och kan utföra fler om- och tillbyggnader. Fler privatpersoner tar stora blancolån och många är relaterade till bostaden. Därför ser vi ingen ökning i konkurserna i byggbranschen just nu. Dock vet vi att vid en kommande lågkonjunktur är det oftast renoveringar eller annan egen byggnation som prioriteras bort, vilket gör att vi tror att konkurserna inom segmentet kommer att öka.

– Konkurserna inom restaurang- och hotellbranschen ligger på samma nivå som i fjol. Men konsumtionen har minskat och vi ser en liten avmattning i branschen. Det öppnas fortfarande många nya restauranger, vilket gör att jag tror att konkurserna kommer att öka framöver. Man kommer helt enkelt ha svårt att överleva det första året, avslutar Richard Damberg.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen