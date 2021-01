Den förväntade konkursvågen uteblev. Bild: UC

UC: Den förväntade konkursvågen uteblev

Sverige När UC summerar helåret 2020 går det att konstatera att den förväntade konkursvågen i pandemins spår uteblev. Färsk statistik visar att konkursnivåerna för hela 2020 är på exakt samma nivå som i fjol, trots pandemins intåg över Sverige och världen.

Flera branscher som under året har haft det tufft lider dock fortsatt av pandemins effekter på svensk företagsamhet. Ett segment som har klarat sig bra under året är byggindustrin, men färsk statistik från UC visar att så mycket som hälften av alla bolag i konkurs inom branschen misstänks vara oseriösa.



Antal konkurser total sett under 2020 har varken ökat eller minskat jämfört med i fjol, och den procentuella förändringen landar därför på 0 procent. Konkurserna för december månad, jämfört med december i fjol, ökar dock med 16 procent.



– Den stora konkurslavinen uteblev. Under året har många företag i utsatta branscher kört på fälgarna men ändå överlevt. Konkurserna ökade i våras, men sedan sjönk konkursnivåerna tillbaka ordentligt. Det var framförallt företag med mycket svag lönsamhet som fick stryka på foten då. De branscher som drabbades hårt av pandemin står trots allt för en mycket liten del av Sveriges ekonomi och vi såg inte den breda djupa lågkonjunktur som många befarade i våras, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.



– Under sommaren och hösten skrevs tillväxtprognoserna upp från de oerhört låga prognoserna som kom under våren. Det var en överraskande kraft i återhämtningen under sommaren och under hösten. Exempel på branscher som drabbades mycket hårt är resebranschen, kultursektorn, detaljhandeln och hotell och restaurang. De massiva stödpaketen har också hjälpt många företag att överleva. Den andra vågen av smittspridning vi ser nu påverkar återhämtningen i det sista kvartalet. Kommer vaccineringen igång enligt myndigheternas planer kan vi nog se en fortsatt återhämtning under andra kvartalet 2021, säger Richard Damberg.



Under det gångna året har UC följt konkursutvecklingen i stora branschsegment noga. Trots att den stora konkursvågen uteblev går det inte att undgå de konsekvenser pandemin har haft på vissa, mer utsatta, branscher. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökade total med 35 procent jämfört med i fjol. Inom partihandeln ökade konkurserna med 28 procent och inom transport med 24 procent.



– De stora förlorarna är hotell- och restaurang, kultursektorn och detaljhandel med kläder. Under 2020 var hotell- och restaurangbranschen den mest konkursutsatta branschen med en ökning på 35 procent. Med de nya restriktionerna med alkoholserveringsförbud efter klockan åtta kommer vi att se allt fler tillbommade restauranger och jag tror att konkurserna kommer att öka dramatiskt under 2021. Branschen fick en viss lättnad i somras med uteserveringar och att fler gick ut på krogen. Den lättnaden är nu helt borta. Dessutom släpar stödpaketens utbetalningar efter och företagen har det svårt med likviditeten, säger Richard Damberg.



– Partihandeln drabbas av ökade konkurser. Under 2020 ökade konkurserna med 24 procent. Det är ofta mindre företag som exempelvis levererar till restauranger som drabbas. När matkonsumtionen minskar på restaurangerna drabbar det leverantörerna, kommenterar Richard Damberg.

Minst procentuell påverkan stod branschsegmenten byggindustrin och detaljhandeln för. Inom de segmenten har konkurserna totalt sett bara ökat med 2 procent jämfört med i fjol.



– Detaljhandelns omstöpning syns inte i konkurssiffrorna. Branschen hade det svårt även före pandemin och konkurstalen har inte ökat jämfört med 2019. Men detaljhandeln med skor och kläder kommer att fortsätta att drabbas. Fler butiker stängs i större städer också. Det är inte säkert att det kommer att avspeglas i konkurssifforna, eftersom enskilda butiker som tillhör en kedja kan läggas ned utan att det blir en konkurs. Pandemin har gett e-handeln en rejäl skjuts men också förändrade köpmönster spelar in. Vi köper mer second hand och låter också bli att handla lika mycket kläder som förut. Jag spår en tillväxt för lågprisvaruhus även inne i städerna framöver, säger Richard Damberg.



En annan negativ konsekvens av kristider är att bedragare försöker utnyttja situationen. 2020 var inget undantag och UC statistik visar att ett av två företag i konkurs inom byggindustrin misstänks vara oseriöst.



– Byggsektorn har klarat sig bra. Det är ungefär lika många byggföretag som gick i konkurs under 2020 som under 2019. När många jobbade hemma under 2020 passade många på att göra om- och tillbyggnader vilket gynnade de små byggföretagen. Dock visar ny statistik från oss att av de byggföretag som faktiskt gick i konkurs kan hela 50 procent betecknas vara oseriösa, det vill säga har brister i företaget vad gäller skatter och registreringar. Totalt är det ungefär var tredje konkursat företag som kan betecknas som oseriöst. Det är fortfarande för lätt att fuska och använda aktiebolag som brottsverktyg och det problemet har knappast minskat under pandemin. Tvärtom finns det risk för att oseriösa aktörer använder sig av stödpaketen för att berika sig själva, kommenterar Richard Damberg.



En faktor UC har sett löpande under året är att de företag som snabbt kunde ställa om och erbjuda tjänster och varor digitalt och via e-handel inte har drabbats lika hårt. Kan du som företagare erbjuda e-handel i kombination med områden som visar på en stark tillväxt ser 2021 ljust ut.



– E-handeln ligger på historiskt höga nivåer på grund av pandemin. Förlorarna blir de handlare med ett brett och grunt sortiment utan e-handel. Bygghandel och dagligvaruhandeln har klarat sig bra och många erbjuder just e-handel. Hem och trädgårdshandlare har fått ett uppsving. Det beror på att de allra flesta har fått behålla jobbet och kunnat spendera mer pengar på boendet när nöjesindustrin ligger nere, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

