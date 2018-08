Två SSM-projekt slutsålda

Publicerad den 14 Augusti 2018

Bolag SSM:s projekt Turbinhallen och The Tube är nu slutsålda.

Turbinhallen omfattar 205 bostadsrätter i Järla Sjö, Nacka, och har drivits som ett JV tillsammans med Profi Fastigheter. The Tube omfattar 50 bostadsrätter i Ursvik, Sundbyberg.



Inom de närmaste veckorna flyttar de allra sista bostadsrättsinnehavarna in i Turbinhallen i Gustaf de Lavals fabriksfastighet från 1911. Projektet försäljningsstartades under fjärde kvartalet 2015.



Projekt Turbinhallen (Järla sjö) är ett om- och nybyggnadsprojekt med höga antikvariska bevarandekrav som påbörjades under 2015 i Gustaf de Lavals fabriksfastighet från 1911. Projektet innefattar även en högstadieskola samt en restaurang.



Bostadsrätterna, där ett fåtal även är stadsradhus, består av ett till fem rum och kök och bostadsytan varierar mellan 33 – 141 kvadratmeter, varav merparten har en bostadsyta om 33 – 65 kvadratmeter.



Samtliga bostäder har tillgång till marknadens snabbaste bredband 1 000/1 000 Mbit/s och gemensamhetsfunktioner finns i form av inomhusspa och gym.

Tillträde och inflyttning har skett med början under fjärde kvartalet 2017 och pågår fram till tredje kvartalet 2018. Projektets färdigställande beräknas till fjärde kvartalet 2018.



- Förutom att Turbinhallen innefattar en skola och en restaurang som genererar långsiktiga kommersiella intäkter till föreningen, så får de boende ett mycket prisvärt och till viss del unikt boende. Vi har varit måna om att bevara byggnadens industriella arv, samtidigt som vi har utvecklat ett yteffektivt boende med ett fantastiskt inomhusspa och gym, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.



När det gäller The Tube så har tillträde och inflyttning skett under första halvåret 2018. Projektet försäljningsstartades under andra kvartalet 2016 och har drivits i egen regi.



Projektet är beläget i ett urbant område i Ursvik (Sundbyberg) och har närhet till både spårbundna kommunikationer och rikligt med rekreationsmöjligheter i form av motionsanläggningar samt löpar- och skidspår.



Bostäderna består av ett till tre rum med kök och bostadsytan varierar mellan 35 – 70 kvadratmeter, varav 86 procent är ettor och tvåor med en bostadsyta om 35 – 46 kvadratmeter. Sociala ytor finns i form av en takterrass och en gemensamhetslokal. De boende har även tillgång till en bilpool.



Projektet försäljningsstartades under andra kvartalet 2016 och har drivits i egen regi. Tillträde och inflyttning har skett under första halvåret 2018.



Projektets färdigställande beräknas till fjärde kvartalet 2018.



- The Tube ger de boende tillgång till kvalitativa, prisvärda och yteffektiva bostäder med närhet till både goda kommunikationer och motionsanläggningar, säger Mattias Roos.



Från och med årsskiftet 2016/2017 fram till augusti 2018 har SSMs kunder tillträtt och flyttat in i 763 bostadsrätter inom ramen för de slutsålda projekten The Lab (266 bostäder), Bromma Tracks (249 bostäder), Turbinhallen (205 bostäder) och The Tube (50 bostäder).

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

