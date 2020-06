Sergelgatan. Bild: Wester + Elsner

Två nya restauratörer till Sergelgatan i Stockholm

Uthyrning Vasakronan har tecknat avtal med två nya aktörer som under våren 2021 slår upp dörrarna vid Hötorget. Det är Bockholmengruppen som hyr 830 kvadratmeter i hörnet Sergelgatan/Hötorget och Bastard Burgers som hyr 330 kvadratmeter i hörnet Sveavägen/Hötorget.

Annons

Sergelgatan löper från Hötorget till Sergels torg i centrala Stockholm. Det var Sveriges första riktiga gågata och invigdes 1959 med pompa och ståt i närvaro av kungen. Just nu genomgår Sergelgatan en omfattande renovering med målet att återge stråket dess forna glans. Som ägare till fyra av fem Hötorgsskrapor har Vasakronan goda möjligheter att ta ett helhetsgrepp och utvecklingen omfattar gatuplan och plan 1 samt garage och T-baneplan längs Mäster Samuelsgatan, Sergelgatan och Sveavägen. Även Hötorgsterrassen ingår. Projektet genomförs i två etapper och ska stå klart i sin helhet 2023. Målet är att skapa ett kvarter med ny struktur, nytt uttryck och innehåll samt nya upplevelser.



– 250 000 människor passerar Sergelgatan varje vecka, 20 000 besöker Hötorgsterrassen under de veckor den är öppen och i höghusen arbetar ungefär 3 000 personer. Målsättningen är att aktivera platsen och ta vara på och möta dessa människor och deras behov på ett bra sätt, säger Jan-Erik Hellman.



Nu är det klart att två nya aktörer etablerar sig i området, Bockholmengruppen med restaurang Hötorget Kvarterskrog och Takservering samt Bastard Burgers.



Bockholmengruppen kommer, utöver en elegant kvarterskrog i gatuplan, även att driva takservering på Hötorgsterrassen. Takterrassen är tänkt att fungera som en förlängning av kvarterskrogen och målet är att ha öppet året runt men med tyngdpunkt på perioden maj-september.



Bastard Burgers kommer med inspiration från New York och kvalitet från Norrland att servera streetfood i form av prisbelönta burgare och ett stort veganskt utbud.



– Ambitionen har varit att rama in Hötorget på ett schysst sätt, att hitta aktörer som kompletterar Haymarket, Hötorgshallen och Filmstaden Sergel. Både Bockholmengruppen och Bastard Burgers är starka aktörer som gör det på olika sätt, säger Jan-Erik Hellman.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen