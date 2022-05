Hufvudstaden hyr ut på Drottninggatan. Bild: Hufvudstaden

Två nya restaurangkoncept och en nagelsalong öppnar på Drottninggatan

Uthyrning Hufvudstaden välkomnar tre nya aktörer till Drottninggatan i Stockholm.

Är du konnässör när det gäller norskt bröd eller hawaiianska råvaror? Då är det läge att besöka Drottninggatan i Stockholm under våren – gatan kommer under våren att få två nya matställen och en ny kreativ nagelsalong.



Norska Backstube öppnar på Drottninggatan 92-94 och är en mix av ett café och en bageributik där det varje dag serveras färska bullar och bröd. I grannlokalen, med samma adress, öppnar Poh Keh som erbjuder Hawaiianska poké bowls lagade från grunden med hälsosamma råvaror.



På Drottninggatan 82 öppnar Nail Democracy en nagelsalong med fokus på bra arbetsvillkor, medvetna produkt- och materialval och en hög kreativ nivå i både hantverk och salongsmiljöer.



– Att i dessa tider fortsätta ta positiva kliv framåt, trots omvärldsläget, är absolut vårt sätt att göra tillvaron för människor lite mer färgglad. Vi är så glada över att kunna öppna ytterligare en nagelsalong med hög servicegrad mitt på Drottninggatan, säger Silvia Adlesic Holmgren, vd och en av grundarna till Nail Democracy.



De tre nya aktörerna öppnar under våren 2022.



– Vi ser fram emot att välkomna de två nya matkoncepten till Stockholm och Drottninggatan. Backstube och Poh Keh har båda take away-erbjudanden för människor på språng men också sittplatser där du kan slå dig ner för en fika eller lunch. Det är också glädjande att få hälsa Nail Democracy välkommen till oss, ett nytt varumärke med höga ambitioner inom skönhetsbranschen, säger Emanuel Westin, chef för affärsutveckling butik på Hufvudstaden.

