Två nya restauranger till Smålandstorget. Bild: Pembroke

Två nya restauranger till Smålandstorget

Uthyrning Två nya restauranger, Saigon Stories och Bodybuddy, öppnar hos Pembroke på Smålandstorget i centrala Stockholm. Endast en lokal på 111 kvadratmeter kvarstår nu för uthyrning.

Den 27 september öppnade det vietnamesiska street food-konceptet Saigon Stories i PK-huset. Bodybuddy – ett nytt koncept med fokus på nyttig, organisk och närproducerad mat – öppnar på Smålandstorget under början av nästa år. Tillsammans stärker restaurangerna Smålandstorgets profil som den nya platsen i city för spännande matupplevelser.

– Vi är glada över att välkomna de nya restaurangerna till kvarteret. Vårt mål är att göra det centralt belägna Smålandstorget till en ännu mer attraktiv och livfull plats. Pembrokes ambition är att skapa trivsamma miljöer där människan står i centrum – Saigon Stories och Bodybuddy hjälper Pembroke att uppnå den visionen, säger Akira Shimizu, Vice President, Head of the Nordics på Pembroke.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

