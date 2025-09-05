Två logistikfastigheter i norra Skåne sålda till privat aktör

Två välbelägna logistikfastigheter i norra Skåne har sålts. Båda fastigheterna säljs i bolagsform och kännetecknas av stabila hyresgäster och goda intäktsströmmar. Kommersiella Fastigheter har agerat rådgivare åt säljaren i affären.

Den ena fastigheten är belägen i Osby och omfattar totalt 14 730 kvadratmeter med cirka 9 500 kvadratmeter LOA, där merparten utgörs av logistikytor. Byggnaden är uppförd i en U-form med en layout som skapar effektiv logistik- och varuhantering.

Den andra fastigheten är belägen i Bjärnum och omfattar en tomtareal om 38 702 kvadratmeter samt cirka 11 000 kvadratmeter LOA. Byggnaden har successivt byggts ut sedan 1970-talet och erbjuder flexibla logistikytor samt kontors- och personaldelar.

– Affären gjordes i en dynamisk och kreativ anda, med ett bra resultat för både köpare och säljare, säger köparen som är en privat aktör.

– Uppdraget hanterades professionellt och snabbt, med resultat på alla sätt över förväntan, säger säljaren som är en privat aktör.

– En väldigt fin och smidig affär med seriösa parter. Jag vill tacka säljaren för förtroendet och önskar köparen lycka till med fastigheterna i framtiden, säger Niclas Anderek, Transaktionsrådgivare på Kommersiella Fastigheter.

