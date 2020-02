Göteborg. Bild: Istock

Två chefer får sparken från Bostadsbolaget

Bolag Två stycken chefer får sparken från Bostadsbolaget i Göteborg, rapporterar GT. Detta sedan mamman till en av chefer fått gå förbi den flera år långa kön – och dessutom sluppit betala hyra.

Det var under hösten som det uppdagades att mamman till en av de två chefer som nu får sparken hade flyttat in i en av Bostadsbolagets lägenheter och bott där i flera månader utan att betala hyra. Den andra chefen som får lämna hade hjälpt till med upplägget där kvinnan kunnat gå förbi den flera år långa bostadskön, skriver GT.



Efter att ha medgivit inblandning i ärendet arbetsbefriades de två cheferna den 14 januari.

– De kommer inte tillbaka. Det handlar om förtroende, sa Bostadsbolagets vd Kicki Björklund till GT.



Nu står det klart att duon inte får återvända till sina tjänster. En överenskommelse har gjorts där de båda cheferna får lön under uppsägningstiden fram till sommaren.

- Axel Ohlsson

