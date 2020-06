Bild: Istock

Två aktörer köper upp Veidekke Eiendom för 7,7 miljarder

Transaktioner Norwegian Property (NPRO) tillsammans med Ivar Tollefsens Fredensborg och Union Real Estate Fond III Holding köper Veidekke Eiendom för 7,7 miljarder norska kronor. NPRO och Fredensborg kommer äga 42,5 procent var, medan Union kommer äga 15 procent. Sammantaget blir Investorgruppen 100-procentiga ägare av Veidekke Eiendom.

Investorkoncernen kommer att gå in med 2,6 miljarder norska kronor i nytt kapital, och Veidekke Eiendom kommer att finansieras med 5,7 miljarder i skuld. Transaktionen förväntas vara klar under september 2020.



I slutet av 2019 hade Veidekke Eiendom 1 577 bostäder under uppförande och en markbank på cirka 15 500 enheter i Norge och Sverige. Huvuddelen finns i de största städerna i Norge och Sverige, med betoning på östra Norge och Mälardalen.

– Investeringen är i linje med Norwegian Propertys kommunicerade ambitioner och strategi för tillväxt, och koncernens låga LTV underlättar investeringar. Vi anser detta vara ett bra tillfälle för Norwegian Property att vidareutveckla verksamheten i samarbete med industriella och finansiella partners som vi kan dela utvecklingsrisken med. Vi är mycket nöjda med förvärvet av ett företag med kompetenta anställda och en stor webbplatsbank med många, väl avancerade projekt i både Norge och Sverige, säger Bent Oustad, vd för Norwegian Property.

