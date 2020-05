Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses. Bild: ABG Fastena

Tung trio startar investmentbolag med ABG Sundal Collier

Bolag ABG Sundal Collier (ABGSC) har tillsammans med Andreas Birgersson, Per Nisses och Philip Söderqvist bildat ett investmentbolag inriktat mot fastigheter i Sverige och Finland. Bolaget heter ABG Fastena, och ska förvärva och förvalta fastigheter för investerares räkning.

– Vi är glada att äntligen vara igång. ABG Fastena är ett starkt team med höga ambitioner som tillsammans har en väldigt bred erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden. Vi kommer att växa med ytterligare några personer inom kort, både på investeringssidan och på förvaltningssidan.

Vi bedömer att det kommer finnas många intressanta möjligheter på våra två hemmamarknader och ser med tillförsikt fram emot att bygga något nytt från grunden. Samtidigt som vi nu kommer att utvärdera ett stort antal affärer ser vi fram emot att få på plats en riktigt bra förvaltningsorganisation som tar hand om husen på bästa sätt, säger Andreas Birgersson.



Vd:n Andreas Birgersson kommer närmast från Pangea Property Partners som han var med och grundade, och där han var vd för den svenska verksamheten. Han har över 20 års erfarenhet från fastighetsmarknaden.



Per Nisses, Head of Investor Relations, kommer närmast från Arctic Capitals svenska verksamhet där han var Managing Director, med ansvar för kapitalanskaffning och andrahandshandel. Han har nära 15 års erfarenhet från kapital- och fastighetsmarknaden.



Philip Söderqvist, Head of Investment, kommer närmast från Pareto Securities där han var Equity Partner och Head of Project Finance, och ansvarade för bolagets investeringar inom reala tillgångar i Sverige och Finland. Han har nära to års erfarenhet från fastighetsmarknaden.



– Vi har under en längre tid tittat på att starta en sådan här verksamhet för den svenska och finska marknaden och har till slut hittat rätt team vi vill göra detta tillsammans med. Det är fantastiskt kul att kunna göra det här med Andreas, Philip och Per. Deras erfarenhet och spetskompetens tillsammans med ABGSC:s plattform skapar möjligheter och ger en trygghet för våra investerare. Fastigheter är en viktig komponent i en diversifierad investeringsportfölj. Därför känns det bra att ABG Fastena nu har startat. Med denna etablering har vi nu möjligheten att erbjuda en pan-nordisk tjänst till investerare, som vill ha stabila och förutsägbara kassaflöden i sin portfölj, säger Jonas Ström, vd för ABG Sundal Collier.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

