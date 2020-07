Anders Nissen. Bild: Pandox.

Tung coronasmäll för Pandox i H1

Bolag Pandox visade upp tunga siffror efter att coronapandemin slagit hårt mot hotellnäringen. Bolagets resultat under januari-juni var minus en miljard.

April–juni 2020

# Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 527 (783) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 42 procent justerat för valutakurseffekter

# Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 448 (704) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 43 procent justerat för valutakurseffekter

# Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -85 (212) MSEK

# EBITDA uppgick till 327 (872) MSEK

# Cash earnings uppgick till 75 (570) MSEK

# Cash earnings per aktie uppgick till 0,42 (3,39) SEK

# Periodens resultat uppgick till -332 (760) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -320 MSEK

# Resultat per aktie uppgick till -1,79 (4,53) SEK

# Per 30 juni uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 5 516 MSEK, jämfört med 4 309 MSEK per 31 mars 2020



Januari–juni 2020

# Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 199 (1 468) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 28 procent justerat för valutakurseffekter

# Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 009 (1 287) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 29 procent justerat för valutakurseffekter

# Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -65 (307) MSEK

# EBITDA uppgick till 865 (1 511) MSEK

# Cash earnings uppgick till 337 (937) MSEK

# Cash earnings per aktie uppgick till 1,85 (5,59) SEK

# Periodens resultat uppgick till -1 000 (1 167) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -931 MSEK

# Resultat per aktie uppgick till -5,42 (6,96) SEK

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen