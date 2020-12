Trots pandemin – näst bästa transaktionsåret någonsin: "Pangavslutning"

Bolag Ketchupeffekten har slagit till på transaktionsmarknaden i december med flertalet mångmiljardaffärer – faktum är att årets sju största transaktioner på marknaden har skett under andra halvan av 2020. För Fastighetssverige berättar Pangeas analyschef Mikael Söderlundh mer om vad som utmärkt transaktionsåret, vad som förändrats i marknaden under Q4 och vad det innebär för utvecklingen under 2021.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se