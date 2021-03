Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden storsatsar i unikt samarbete kring social hållbarhet med målsättningen att skapa ett tryggt och attraktivt Tynnered. Bild: Familjebostäder

Trio storsatsar på särskilt utsatt område

Bolag Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden vill tillsammans ta ansvar för ett attraktivt Tynnered med ökad framtidstro. Samarbetet är ett affärsmässigt och strategiskt ställningstagande med målet att Tynnered 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmer och ha sin egen försörjning.

Genom samarbetet gör tre stora och långsiktiga göteborgsaktörer gemensam sak i att förändra ett område i Göteborg, som av polisen utpekats som särskilt utsatt. Samarbetet är långsiktigt och innebär satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling. Samtidigt bjuder bolagen in fler aktörer att medverka för att skapa förutsättningar för att stärka Tynnereds utveckling.

– Baserat på Framtidens erfarenhet från Gårdsten vet vi att det är möjligt att förflytta särskilt utsatta områden bort från polisens lista. Framtidens strategi för att lyckas med samma förflyttning i fler områden är fokus på framtidstro och trygghet genom det vi kallar superförvaltning. Samarbetet med Volvo Cars och Stena Fastigheter kommer att visa på kraften när många aktörer, offentliga och privata, drar åt samma håll, säger Terje Johansson vd och koncernchef, Framtiden.



Samarbetet startar under våren 2021 och bygger på parternas erfarenheter av att skapa trygga och hållbara städer. Bland de första insatserna som kommer att märkas i Tynnered finns bland annat utökad läxhjälp och frukost i skolan och en fördubbling av antalet sommarjobb hos bolagen.

– Stena Fastigheter har många års erfarenhet av att erbjuda tusentals sommarjobb till ungdomar. Vi vet betydelsen av en första rad på CV:t , vilka dörrar som kan öppnas när man helt plötsligt har tillgång till ett nätverk eller vilken skillnad det kan göra att få hjälp med läxorna. Tillsammans med de investeringar vi gör, och har gjort, i området inom bostäder, skola och fritid är jag övertygad om att Tynnered kommer vara ett av västra Göteborgs mest attraktiva områden i framtiden, säger Cecilia Fasth vd och koncernchef, Stena Fastigheter.



Under 2021 kommer bolagen även gemensamt besluta om en större jobbsatsning genom en "jobbtrappa" för ungdomar från Tynnered. Samarbetet kommer även att titta på utvecklingen av moderna mobilitetslösningar i området. Bolagen kommer också under 2021 att föreslå en inriktning för att göra Tynnered till en attraktiv destination genom att satsa på lokalt entreprenörskap.

– Vi på Volvo Cars är fast övertygade om att med involvering av engagerade invånare och fokus på konkreta aktiviteter som gör verklig skillnad så kan Tynnered, och andra stadsdelar, bli till plantskolor för både talang och affärsidéer, säger Håkan Samuelsson, VD och koncernchef på Volvo Cars.

– 2025 är ambitionen att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden på polisens lista. Det är en tuff ambition men vi ser det som nödvändigt att både staden och andra aktörer satsar på att nå den. Alla områden i Göteborg ska vara trygga att bo och verka i. Och hela stadens utveckling hänger ihop med utvecklingen i våra mest utsatta områden. Det är därför glädjande och spännande att Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden nu konkretiserar ett samarbete för att vända utvecklingen i Tynnered, säger Axel Josefson kommunstyrelsens ordförande Göteborg.



Avsikten är att samarbetet långsiktigt ska resultera i:

Att Tynnered blir en destination för många Göteborgare

En attraktiv skola där eleverna kommer från området och från övriga Göteborg

Bättre skolresultat än snittet i Göteborg

1 500 sommarjobb

Jobbtrappa för 300 ungdomar

500 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet

100 nya etablerade företag

Erbjudande om moderna mobilitetslösningar till alla som bor i Tynnered

600 nya bostäder i olika upplåtelseformer

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

