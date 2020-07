Olof Andersson, vd för Trianon. Bild: Trianon

Trianon tar in 115 miljoner i riktad nyemission

Bolag Trianon tog efter stängning i går in 115 miljoner kronor till en teckningskurs om 115 kronor per aktie. Priset fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar onsdagens stängningskurs.

I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 84,94 kronor (det långsiktiga substansvärde per aktie efter avdrag för eget kapital hänförligt till hybridobligation) per den 31 mars 2020 motsvarar priset en premie om 35 procent.



Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, AB Grenspecialisten och Erik Selin Fastigheter AB. Likviden från nyemissionen avses användas för att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv. Skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.



Nyemissionen medför en utspädning om cirka 2,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Trianon efter nyemissionen.



Bolaget har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen. Därtill har de befintliga aktieägarna Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Trianon under en period om 90 dagar från likviddagen för nyemissionen.



I samband med nyemissionen har bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som joint bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

