Fastigheterna är belägna i Skurup, Ystad och Malmö. Bild: iStock

Trianon säljer fastigheter för 1,1 miljarder till storägaren...

Transaktioner Fastighetsbolaget Trianon har ingått ett överlåtelseavtal med storägaren Briban Invest om avyttring av fastigheter med ett fastighetsvärde om 1,1 miljarder kronor.

Vederlag för avyttringen sker genom indragning av högst 16 miljoner av Bribans B-aktier i bolaget, vilket motsvarar ett sammantaget värde om 352 miljoner kronor. Det sker dels genom en kontant köpeskilling om cirka 70 miljoner kronor samt övertagande av lån.



Avyttringen av fastigheterna till Briban avses genomföras genom avyttring av de fastighetsägande helägda dotterbolagen Trianon Cineasten AB, Trianon Skurup AB, Trianon Östergård AB, Trianon Passaren AB, Trianon Västeräng AB och Trianon Ystad AB, vars enda tillgångar består av fastigheterna. Fastigheterna består primärt av bostadsfastigheter men även kontorsfastigheter. Bostadsfastigheterna är belägna i Skurup och Ystad och kontorsfastigheterna är belägna i Malmö. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till 47 000 kvadratmeter. Fastigheternas årliga hyresintäkter beräknas uppgå till sammanlagt 74 miljoner kronor. Trianon beräknas frånträda fastigheterna senast under april 2025.



Beslut i frågan avser fattas på en extra bolagsstämma 25 mars. Olof Andersson (privat och via bolag), Grenspecialisten AB, Mats Cederholm (privat och via bolag), Verdipapirfondet Odin Eiendom och familjen Eklund, som tillsammans innehar cirka 42,9 procent av antalet aktier och 44,9 procent av antalet röster i Trianon, har meddelat Bolaget att de ställer sig positiva till transaktionen och att de avser att rösta för styrelsens förslag på den extra bolagsstämman.



"Vidare har Trianon informerats om att Briban idag har ingått avtal avseende överlåtelse av 2 000 000 B-aktier i Bolaget samt att Bolagets A-aktieägare avser att omvandla A-aktier i Bolaget till B-aktier", heter det.



"Trianons styrelse och Briban har identifierat ett antal fastigheter i Trianons fastighetsportfölj som bedöms passa bättre i Bribans ägo, särskilt i ljuset av det offentliga uppköpserbjudande som Briban nyligen offentliggjort till aktieägarna i Sydsvenska Hem".



Briban Invest ägs av Jan Barchan och är näst största ägare i Trianon efter Olof Andersson, som båda kommenterar affären.

– Transaktionen innebär att Trianon förbättrar alla sina nyckeltal och är synnerligen värdeskapande för våra aktieägare eftersom vi säljer fastigheterna på värdering samt löser in aktier med rabatt jämfört med det underliggande substansvärdet. Vidare har jag idag accepterat Bribans erbjudande om byte av mina aktier i Sydsvenska Hem mot Trianon-aktier, vilket innebär att jag ökar mitt ägande i Trianon med cirka 3,5 miljoner aktier, säger Olof Andersson, vd för Trianon.



– Briban Invest och Trianon har genom åren haft ett fantastiskt samarbete och en otrolig tillväxtresa. Nu har vi i Briban dock tagit ett strategiskt beslut att ha en större andel fastighetsinvesteringar i privat miljö men vi kvarstår långsiktigt som näst största ägare i Trianon, säger Jan Barchan, Briban Invests ägare.

