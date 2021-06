Multihuset på Limhamn. Bild: ABG Fastena

Trianon säljer del av Multihuset på Limhamn till ABG Fastena

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om att sälja den kommersiella delen av Multihuset, fastigheten Bryggan 2 på Limhamn till ABG Fastena. Det överenskomna fastighetsvärdet är 430 miljoner kronor, vilket motsvarar ett pris om cirka 57 000 kronor per kvadratmeter.

Bild: Trianon

Olof Andersson. Bild: ABG Fastena

Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses. Olof Andersson. Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses.

Fastigheten Bryggan 2, som är en del av Multihuset på Limhamn, består av cirka 7 600 kvadratmeter kommersiella lokaler samt cirka 350 garageplatser. Huset uppfördes 2019 av NCC och har hyresgäster inriktade mot samhällsservice såsom Malmö stad, Region Skåne, Kirurgicentrum och Coop. Fastigheten säljs i bolagsform och tillträde beräknas ske 30 juni. Resterande del, Bryggan 1 i Multihuset med cirka 2 200 kvadratmeter bostäder och en lokal om 100 kvadratmeter, kvarstår i Trianons ägo.



Det överenskomna fastighetsvärdet överstiger det bokförda värdet per den 31 december 2020 med cirka 18 procent och per den 31 mars 2021 med cirka 6 procent. Försäljningen är i linje med bolagets strategi att kunna avyttra färdigutvecklade fastigheter för att fokusera på nyproduktion och förvärv av bostäder.

– Vi är glada att genomföra en affär med ABG Fastena. Försäljningen av den kommersiella delen av Multihuset gör det möjligt för oss att fokusera på nyproduktion och förvärv av bostäder i ett högt tempo, säger Olof Andersson, vd på Trianon.



För ABG Fastena blir förvärvet bolagets tredje och sker denna gång inom investeringsbenet med fokus på samhällsservice.

– Vi är mycket nöjda med att förvärva denna strategiskt belägna fastighet i ett växande Limhamn. Huset är en centralpunkt för samhällsservice för väldigt många invånare. Särskilt glädjande är den höga hållbarhetsprestanda som huset uppvisar. Förutom BREEAM-certifiering har man i projekteringen lagt in ekologiska aspekter med grönt tak. Vi köper gärna mer i Malmö och Skåne, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

– En väldigt fin affär med alla förutsättningar för att åldras väl. Samtidigt glädjande att vi nu också växer portföljen inom ett sedan tidigare identifierat investeringsben, säger Philip Söderqvist, Head of Investment på ABG Fastena.

– Det här är ett bra exempel på en affär som karakteriseras av ett förutsägbart och stabilt kassaflöde, vilket passar oss utmärkt, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen