Olof Andersson, vd Trianon. Bild: Trianon

Trianon rapporterar nollvakans i Malmö

Bolag Trianon publicerar i dag sin första delårsrapport för 2025 och inleder året starkt. Första kvartalet ökar bolaget sina hyresintäkter med 13 procent, driftnettot med 9 procent och förvaltningsresultatet med 29 procent. – Att 71 procent av Trianons hyresintäkter kommer från bostäder, 15 procent från statlig, regional eller kommunal verksamhet och resten bland annat från stabila storföretag som Ica, Coop och Axfood, innebär att vi har säkra hyresintäkter som inte på samma sätt påverkas av utmaningar i omvärlden, skriver Olof Andersson i rapportens vd-ord.

Under perioden januari–mars 2025 redovisar Trianon att hyresintäkterna ökar med 13 procent och därigenom uppgår till 208,6 miljoner kronor, mot 185,4 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Driftsöverskottet ökar med nio procent, till 129,2 miljoner kronor, medan överskottsgraden minskar från 64 till 62 procent.



– Som alltid fokuserar vi på det vi kan påverka. I Trianon har vi ett tydligt fokus på förvaltningen och renoverar lägenheter samt energieffektiviserar löpande. Vi arbetar även målmedvetet med fastighetsutveckling där vi bland annat driver ett antal spännande detaljplaner, vilka kommer att skapa värde framöver i form av attraktiva byggrätter, skriver vd Olof Andersson i rapporten.



Förvaltningsresultatet ökar med 29 procent och landar på 45,3 miljoner kronor, att jämföra med förra årets 35,1 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 19 procent och uppgick till 0,23 kronor (0,19). Periodens resultat uppgick till 80,6 miljoner kronor (47,4) motsvarande ett resultat per aktie om 0,40 kronor per aktie (0,24) både före och efter utspädning.



– Malmö fortsätter att vara en av Sveriges absolut snabbast växande storstäder. Förra året ökade Malmö med cirka 3 500 personer, trots minskat barnafödande och minskad migration i Sverige som helhet. I bostadsuthyrningen har vi noll-vakans med flera sökande på varje lägenhet och kommersiellt uppgick nettouthyrningen första kvartalet till 6 miljoner kronor, vilket är ett kvitto på ett aktivt uthyrningsarbete och att Malmöregionen är attraktiv att både bo och verka i, säger Olof Andersson.



Som väsentliga händelser under första kvartalet nämns bland annat den miljardaffär som gjordes med en av Trianons storägare, Briban Invest AB, avseende försäljning av fastigheter i Malmö och Skurup. Försäljning skedde på bokfört värde och som en del av betalningen inlöstes 16 miljoner B-aktier till 22 kronor per aktie. Fastigheterna frånträddes den 31 mars.

– I dagarna har vi pressmeddelat ytterligare en transaktion där vi säljer en bostadsfastighet i Malmö på 3,6 procents yield. Detta ska ställas i relation till vår genomsnittliga direktavkastning på vårt fastighetsbestånd som är 4,8 procent. För närvarande är vårt substansvärde per aktie över 32 kr. Jag tror stenhårt på Trianon, på medarbetarna, på Malmö och på fastighetsvärdena i vår balansräkning. Detta bekräftas av de två senast genomförda affärerna, säger Olof Andersson.



Bolaget emitterade också seniora hållbara obligationer om 400 miljoner kronor och genomförde ett återköp av obligation med förfall i juni 2025 om totalt 300 miljoner kronor.



Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Bruksvärdering slutfördes av fastigheten Svedalagården med 208 lägenheter, vilket kommer att höja hyran med cirka 1,3 miljoner kronor per år utöver årliga hyreshöjningar. Hyreshöjningen kommer vara fullt implementerad 2027-01-01.

Sålde bostadsfastighet i Malmö. Köpeskillingen baserades på ett överenskommet fastighetsvärde om 75 miljoner kronor, vilket överensstämmer med Trianons bokförda värden.

Yield: 3,6 procent.

Inför årsstämman 15 maj har valberedningen föreslagit omval av Olof Andersson, Patrik Emanuelsson, Emil Hjalmarsson, Richard Hultin och Sofie Karlsryd till ordinarie styrelseledamöter. Nyval av Richard Hultin till styrelseordförande och Joel Eklund till ordinarie styrelseledamot. Nuvarande styrelseordförande Viktoria Bergman har, som tidigare meddelats, avböjt omval och Axel Barchan har avböjt omval.

