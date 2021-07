Olof Andersson. Bild: Trianon

Trianon ökar i Signatur Fastigheter – utlöser budplikt

Transaktioner Fastighets AB Trianon har förvärvat ytterligare 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter AB.

Köpeskillingen består av 84 788 171 kronor kontant och 285 990 nya B-aktier i Trianon. Styrelsen för Trianon har således, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut 285 990 nya B-aktier, till en teckningskurs om 210 kronor per aktie.



Efter förvärvet innehar Trianon 16 015 485 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster.



Gränsen för budplikt har därmed passerats. Det innebär att Trianon inom fyra veckor ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Signatur Fastigheter, om inte inom samma tid Trianons röstandel i Signatur Fastigheter minskas så att den inte längre motsvarar 30 procent eller mer.



Trianon har under de senaste sex månaderna inte köpt några aktier i Signatur Fastigheter till ett högre pris än köpeskillingen i det ovan angivna förvärvet.



Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

–Signatur Fastigheter är ett välskött bolag med fokus på bostads- och samhällsfastigheter och som huvudsakligen verkar på samma geografiska marknad som Trianon. Efter Signatur Fastigheters senaste förvärv uppgår deras fastighetsvärde till cirka 1,5 miljarder kronor. Genom detta förvärv ökar vi, med oförändrad finansiell ställning, vår andel till cirka 46 procent och därmed även vår intjäningsförmåga per aktie efter nyemissionen av B-aktier.



Carnegie Investment Bank AB har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare.

