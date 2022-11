Olof Andersson, vd Trianon. Bild: Trianon

Trianon ökade förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Bolag Trianon redovisar bland annat ökade hyresintäkter, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Resultat i korthet januari till september 2022

Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 514,7 Mkr (458,2).

Driftsöverskottet ökade med 13 procent och uppgick till 333,2 Mkr (294,5) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (64).

Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 196,5 Mkr (189,1).

Periodens resultat uppgick till 481,1 Mkr (778,2) motsvarande ett resultat per aktie om 2,90 kronor per aktie (4,96) före utspädning och 2,89 kronor per aktie (4,95) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 177,6 Mkr (702,7), varav 92,0 Mkr avsåg projektvinster.

Värdeförändring derivat uppgick till 202,7 Mkr (52,7).



Resultat i korthet tredje kvartalet 2022

Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 172,8 Mkr (154,9).

Driftsöverskottet ökade med 19 procent och uppgick till 125,6 Mkr (105,9) och överskottsgraden uppgick till 68 procent (68).

Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent och uppgick till 71,4 Mkr (70,0).

Periodens resultat uppgick till 111,9 Mkr (258,8) motsvarande ett resultat per aktie om 0,66 kronor per aktie (1,66) före utspädning och 0,66 kronor per aktie (1,65) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 47,2 Mkr (215,3), varav 41,6 Mkr avsåg projektvinster.

Värdeförändring derivat uppgick till 7,3 Mkr (13,3).



Vd Olof Andersson kommenterar:

– Det stormar i vår omvärld. Kriget i Ukraina fortsätter, inflationen stiger, räntorna pekar uppåt och energipriserna börjar nå kritiska nivåer. I en sådan perfekt storm av dåliga nyheter är det lätt att gå ner i källaren och vänta på bättre tider. Så tänker inte vi på Trianon. Trots den oroliga omvärlden är jag optimist. Jag har varit med om många kriser och dåliga konjunkturer och om det är något jag har lärt mig så är det hur viktigt det är med god likviditet och starka finanser.



– Det skapar trygghet, samtidigt som det ger möjligheter att göra goda affärer. De långsiktigt bästa affärerna görs oftast när utmaningarna är som störst. Mitt under rådande restriktioner och osäkerhet i samhället 2020 gjorde vi stora förvärv som i dag blivit väldigt värdeskapande. Att vi klarar den typen av utmaningar mitt under en kris visar vår stora förmåga och våra finansiella resurser. När vi ser möjligheter till attraktiva affärer låter vi inte en himmel full av orosmoln hindra oss.



– Trianon står stabilt i ett ständigt växande Malmö, där det stora intresset för våra lägenheter ger säkra intäkter. Med engagerade medarbetare, positiv nettouthyrning och stark finansiell ställning är det min bedömning att den långsiktiga affären är intakt. Därför är jag optimist.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen