Olof Andersson, vd för Trianon. Bild: Trianon

Trianon: Förvaltningsresultat upp 54 procent i Q4

Bolag Trianons förvaltningsresultat ökade med 54 procent i Q4 och med 36 procent för helåret. Utdelningen höjs till 1,45 kronor per aktie (1,15).

Helårssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 30 procent och uppgick till 446,4 Mkr (344,5).

• Driftsöverskottet ökade med 34 procent och uppgick till 285,5 Mkr (212,6) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (62).

• Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent och uppgick till 177,3 Mkr (130,8).

• Periodens resultat uppgick till 307,1 Mkr varav 309,6 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 8,96 kr (7,44).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 292,3 Mkr (211,5).

• Värdeförändring derivat uppgick till -81,9 Mkr (-40,4).

• Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 26 procent om 1,45 kronor per aktie (1,15), vilket motsvarar 30 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för aktuell skatt.



Q4:

• Hyresintäkterna ökade med 30 procent och uppgick till 121,1 Mkr (92,8).

• Driftsöverskottet ökade med 38 procent och uppgick till 75,3 Mkr (54,4) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (59).

• Förvaltningsresultatet ökade med 54 procent och uppgick till 45,3 Mkr (29,5).

• Periodens resultat uppgick till 123,7 Mkr varav 132,6 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden oktober till december om 3,77 kr (1,89).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 70,6 Mkr (80,0).

• Värdeförändring derivat uppgick till 51,3 Mkr (-26,8).



– Jag summerar ännu ett starkt år för Trianon med hög tillväxt och lönsamhet. Vi har gjort betydande förvärv och lyckats väl med uthyrningen. Det gläder mig särskilt att vi sista kvartalet 2019 ökar förvaltningsresultatet med över 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år, säger Olof Andersson, vd för Trianon.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen