Olof Andersson, vd för Trianon. Bild: Trianon

Trianon: Förvaltningsresultat upp 37 procent

Bolag Trianon redovisar ett rekordresultat i Q2. Förvaltningsresultatet uppgår till 46,2 miljoner kronor, upp 37 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Halvårssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 27 procent och uppgick till 208,1 Mkr (164,0).

• Driftsöverskottet ökade med 33 procent och uppgick till 129,5 Mkr (97,1) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (59).Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent och uppgick till 78,0 Mkr (61,4).

• Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 9,1 Mkr (6,2).

• Periodens resultat uppgick till 104,1 Mkr varav 100,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 2,92 kr (3,61).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 136,0 Mkr (91,0).

• Värdeförändring derivat uppgick till -88,0 Mkr (-22,8), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -74,6 Mkr (-11,7).



Andra kvartalet:

• Hyresintäkterna ökade med 31 procent och uppgick till 112,2 Mkr (85,5).

• Driftsöverskottet ökade med 39 procent och uppgick till 74,4 Mkr (53,5) och överskottsgraden uppgick till 66 procent (63).

• Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent och uppgick till 46,2 Mkr (33,7). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,6 Mkr (4,6).

• Periodens resultat uppgick till 82,5 Mkr varav 81,0 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden april till juni om 2,36 kr (2,15).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 100,9 Mkr (48,2).

• Värdeförändring derivat uppgick till -48,0 Mkr (-16,2), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -41,3 Mkr (-9,6).



Vd Olof Andersson:

– Vi redovisar för andra kvartalet vårt bästa förvaltningsresultat någonsin med en ökning om hela 37 procent. Vi har också under kvartalet tillträtt vårt hittills största förvärv.

– Med vår nyligen emitterade hållbara hybridobligation på 400 Mkr, bokförd som eget kapital, samt fortsatt låga räntor ser vi stabila och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och värdeskapande för våra aktieägare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen