Olof Andersson. Bild: Trianon

Trianon: Förvaltningsresultat upp 33 procent i Q4

Bolag Trianons förvaltningsresultat ökade med 33 procent under Q4 och med 30 procent för helåret. Bolaget föreslår 1,80 kronor per aktie i utdelning.

Helåret:

• Hyresintäkterna ökade med 24 procent och uppgick till 553,2 Mkr (446,4).

• Driftsöverskottet ökade med 29 procent och uppgick till 368,5 Mkr (285,5) och överskottsgraden uppgick till 67 procent (64).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 224,2 Mkr (177,3). Ökningen jämfört med föregående år uppgick till 30 procent justerat för engångskostnader för listbyte om 6,5 Mkr (0,0).

• Periodens resultat uppgick till 537,4 Mkr varav 519,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 13,24 (8,55).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 406,2 Mkr (292,3).

• Värdeförändring derivat uppgick till -62,3 Mkr (-81,9).

• Utdelning om 1,80 kronor per aktie (0,0), vilket motsvarar cirka 30 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för aktuell skatt.



Q4:

• Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 147,7 Mkr (121,1).

• Driftsöverskottet ökade med 31 procent och uppgick till 98,9 Mkr (75,3) och överskottsgraden uppgick till 67 procent (62).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 53,9 Mkr (45,3). Ökningen jämfört med föregående år uppgick till 33 procent justerat för engångskostnader för listbyte om 6,5 Mkr (0,0).

• Periodens resultat uppgick till 192,6 Mkr varav 180,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden oktober till december om 4,57 (3,65).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 85,4 Mkr (70,6).

• Värdeförändring derivat uppgick till 10,1 Mkr (51,3).



Vd Olof Andersson:

– Trianon levererade 2020 på alla nivåer och uppnådde våra finansiella mål med god marginal, ökade nettouthyrningen, genomförde stora förvärv, utökade vår geografiska närvaro och tog klivet upp på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi avslutade fjärde kvartalet med förvärvet av ett stort stadsutvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv och ökade förvaltningsresultatet med hela 33 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen