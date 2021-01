Mats Cederholm lämnar över ordförandeklubban i Trianon. Bild: Trianon

Trianon byter ordförande

Bolag Boris Lennerhov, styrelseledamot och vice ordförande i Trianon och ordförande bland annat i Gekås AB, har inom bolagets styrelse utsetts till ny styrelseordförande i Trianon intill tiden för nästa årsstämma. När nuvarande ordförande Mats Cederholm nu lämnar sin post, gör han det efter tio händelserika år i Trianons utveckling.

Trianons nuvarande styrelseordförande Mats Cederholm har på egen begäran och i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, valt att lämna bolagets styrelse. Avsikten var att lämna över till Boris Lennerhov redan vid bolagsstämman i fjol, men omständigheterna kring pandemin gjorde att bytet sker först nu. Boris Lennerhov har varit styrelseledamot i Trianon sedan 2017 och vice styrelseordförande sedan 2020.



Mats Cederholm har haft rollen som Trianons styrelseordförande under tio händelserika år då bolaget både förvärvat och utvecklat ett starkt fastighetsbestånd inom bostad, samhäll, handel och kontor i Malmö, och på senare tid även i Malmös omnejd.



– Jag har som styrelseordförande i Trianon sedan 2010 haft förmånen att vara med på en fantastisk resa tillsammans med vd, engagerade medarbetare och styrelsekollegor. Med en fastighetsportfölj som utvecklats från 600 miljoner kronor till 9,4 miljarder kronor har det varit en mycket stimulerande och glädjefylld tid och jag ska med stort intresse följa Trianons fortsatta utveckling, säger Mats Cederholm.



Mats Cederholm kommer inom kort att fortsätta sitt engagemang som styrelseordförande i ett av Trianon och Wallfast nybildat bolag som ska driva ett stort stadsutvecklingsprojekt med nyproduktion av bostäder på ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i Burlöv. Trianon och Wallfast förvärvade i december fastigheten Burlöv Center med en uthyrningsbar yta om 43 000 kvadratmeter samt tillhörande 48 000 kvadratmeter detaljplanerade bostadsbyggrätter med potential för ytterligare 100 000 kvadratmeter BTA bostäder.



– Åren med Mats Cederholm som styrelseordförande har varit fantastiskt bra och jag är därför glad att kunna fortsätta samarbetet med Mats under nya former i Burlövsprojektet. Jag ser också väldigt mycket fram emot att påbörja den fortsatta resan med Boris Lennerhov som styrelseordförande i Trianon, säger Olof Andersson, vd på Trianon.

